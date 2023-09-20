ترافیک نیمه سنگین در معابر و بزرگراه های پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رازقی درباره ترافیک صبحگاهی شهر تهران افزود: با رصد مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وضعیت تردد خودروها در ساعات ابتدایی صبح روز چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه از سطح معابر بزرگراههایی شهر تهران شاهد معابری پرتردد و دارای ترافیکی نیمه سنگین در سطح پایتخت بودیم.
وی گفت: در محدوده بزرگراه آزادگان و آزادراه تهران کرج در هر دو مسیر ترافیک روان و در حال حرکت را شاهد هستیم.
رازقی افزود: در مسیر جنوب به شمال بزرگراه یادگار امام (ره) – مرزداران ترافیک متراکم و محدوده بزرگراه همت از توانیر شاهد ترافیک صبحگاهی هستیم.
معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: بزرگراه زینالدین از محدوده شمس آباد و بزرگراه لشگری در محدوده غرب به شرق ترافیک صبحگاهی متراکم، ولی در حال حرکت است.
وی گفت: ترافیک در بزرگراه آزادگان در محدوده جنوب شهر تهران که یکی از معابر اصلی و پرتردد است از محدوده فداییان دارای ترافیکی روان و بدون مشکل و در حال تردد است.
سرهنگ رازقی بیان داشت: ترافیک در محدوده خیابان آزادی در مسیر شرق به غرب روان و در حال حرکت است.
وی همچنین افزود: تیمهای پلیس راهور تهران بزرگ به منظور اجرای طرح جناغیها در معابر بزرگراهی حضور دارند تا از حرکت و تغییر مسیرهای ناگهانی خودروها جهت ورود به رمپها و خروجی بزرگراهها خودداری کرده و با این کار نظم خاصی را به معابر شهری بدهند.
سرهنگ رازقی از رانندگان خواست که در حین ترددهای خود حتماً بین خطوط حرکت کرده و هیچگاه به صورت ناگهانی و یکباره تغییر مسیر نداده و جهت حرکت مستقیم خودرو را تغییر ندهند، زیرا این اقدام باعث تصادفات شدید در معابر میشود.
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