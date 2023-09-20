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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۱۸

موسوی:

۱۱۲۳ کمپ برای معتادان در بهزیستی فعالیت دارد

۱۱۲۳ کمپ برای معتادان در بهزیستی فعالیت دارد

سرپرست معاونت فرهنگی و امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه تمرکز بهزیستی در پیشگیری از اعتیاد و صیانت از بهبود یافتگان است، گفت: ۱۱۲۳ کمپ برای معتادان در بهزیستی فعالیت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهری سادات موسوی سرپرست معاونت فرهنگی و امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در شانزدهمین کنگره دانش اعتیاد اظهارداشت: بهزیستی در همه بخش‌های اعتیاد از پیشگیری تا صیانت از بهبود یافته‌ها نقش دارد.

وی اعلام کرد: ۵۵۰۰ تیم در حوزه پیشگیری فعالیت داشته‌اند و ۷۸۷ پایگاه سلامت اجتماعی و ۱۴۰ پایگاه خدمات اجتماعی داریم که در حوزه پیشگیری از اعتیاد فعالیت دارند و رویکرد ما اجتماع محور است.

موسوی افزود: ۱۱۲۳ مرکز اقامتی یا کمپ معتادان در بهزیستی داریم ۲۳ مرکز جامع درمان اعتیاد هم در بهزیستی فعالیت دارند.

وی گفت: چالش بزرگ ما در بهزیستی بحث معتادان متجاهر است و رویکرد ما فعالیت بیشتر غیر دارویی است و مسأله معتادان متجاهر در بستر سازمان چندان نیست لذا درصدد هستیم با کاهش این مراکز در بهزیستی، تمرکز را در پیشگیری از اعتیاد و صیانت از بهبود یافتگان خواهیم گذاشت.

کد مطلب 5890077

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