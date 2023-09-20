۱۱۲۳ کمپ برای معتادان در بهزیستی فعالیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهری سادات موسوی سرپرست معاونت فرهنگی و امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در شانزدهمین کنگره دانش اعتیاد اظهارداشت: بهزیستی در همه بخش‌های اعتیاد از پیشگیری تا صیانت از بهبود یافته‌ها نقش دارد.

وی اعلام کرد: ۵۵۰۰ تیم در حوزه پیشگیری فعالیت داشته‌اند و ۷۸۷ پایگاه سلامت اجتماعی و ۱۴۰ پایگاه خدمات اجتماعی داریم که در حوزه پیشگیری از اعتیاد فعالیت دارند و رویکرد ما اجتماع محور است.

موسوی افزود: ۱۱۲۳ مرکز اقامتی یا کمپ معتادان در بهزیستی داریم ۲۳ مرکز جامع درمان اعتیاد هم در بهزیستی فعالیت دارند.

وی گفت: چالش بزرگ ما در بهزیستی بحث معتادان متجاهر است و رویکرد ما فعالیت بیشتر غیر دارویی است و مسأله معتادان متجاهر در بستر سازمان چندان نیست لذا درصدد هستیم با کاهش این مراکز در بهزیستی، تمرکز را در پیشگیری از اعتیاد و صیانت از بهبود یافتگان خواهیم گذاشت.