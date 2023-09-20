به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس شهادت محمود السعدی و محمود عرعراوی دو مبارز خود در درگیری مسلحانه با اشغالگران اسرائیلی در جنین را تسلیت گفت.

گردان‌های قسام تاکید کرد که جنین شکست‌ناپذیر است و هرگز در برابر اشغالگران صهیونیست تسلیم نخواهد شد.

محمود السعدی و محمود عرعراوی دو مبارز قسامی روز گذشته در درگیری‌های مسلحانه با اشغالگران اسرائیلی در جنین به شهادت رسیدند.

در درگیری‌های ۲۴ ساعت اخیر در کرانه باختری، در مجموع ۶ جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده اند.