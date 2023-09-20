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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۳۰

بیانیه گردان‌های قسام در پی شهادت مبارزان مقاومت فلسطین

بیانیه گردان‌های قسام در پی شهادت مبارزان مقاومت فلسطین

گردان‌های عزالدین قسام با اشاره به شهادت دو مبارز فلسطینی از اعضای این گردان در اردوگاه جنین، تاکید کرد: جنین هرگز در برابر اشغالگران صهیونیست تسلیم نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس شهادت محمود السعدی و محمود عرعراوی دو مبارز خود در درگیری مسلحانه با اشغالگران اسرائیلی در جنین را تسلیت گفت.

گردان‌های قسام تاکید کرد که جنین شکست‌ناپذیر است و هرگز در برابر اشغالگران صهیونیست تسلیم نخواهد شد.

محمود السعدی و محمود عرعراوی دو مبارز قسامی روز گذشته در درگیری‌های مسلحانه با اشغالگران اسرائیلی در جنین به شهادت رسیدند.

در درگیری‌های ۲۴ ساعت اخیر در کرانه باختری، در مجموع ۶ جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده اند.

کد مطلب 5890308

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