سرهنگ علی‌اصغر مهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از کودکان نمی‌توان انتظار داشت که توصیه‌های ایمنی را همواره به یاد داشته باشند و این وظیفه ماست که هنگام رانندگی به آن‌ها که از ما الگوبرداری می‌کنند، طریقه نظم و انضباط را بیاموزیم.

وی تصریح کرد: رانندگان باید در اطراف مدارس، با دقت بیشتری حرکت و تردد کرده و لازم است به فرزندان آموزش داد که هنگام خروج از مدرسه، دلیلی برای عجله کردن وجود ندارد و اگر کودک به سنی رسیده که خودش به تنهایی از مدرسه به خانه برمی‌گردد، اطمینان حاصل شود که از محل‌ها و معابر امن برای عبور از عرض خیابان استفاده می‌کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس چهارمحال و بختیاری یادآور شد: والدین باید دقت کنند، اگر فرزندان‌شان برای رفت و آمد از سرویس مدرسه استفاده می‌کنند، نکات ایمنی از قبیل حضور به موقع در محل سوار شدن، لزوم توقف کامل خودرو هنگام سوار یا پیاده شدن، صحبت و شوخی نکردن با راننده و مسافران، بیرون نبردن سر و دست از پنجره و مواردی نظیر آن را به وی گوش‌زد کنند.

مهری با تاکید بر اینکه برای تردد فرزندان به مدرسه، باید از سرویس‌های دارای مجوز و آموزش‌دیده استفاده شود گفت: سوار شدن دانش‌آموزان به تعداد بیش از حد ظرفیت خودرو در سرویس مدرسه ممکن است کاهش هزینه‌ها را در پی داشته باشد، اما مصداق تخلف قانونی بوده و خطرآفرین است.

وی یادآور شد: والدین باید مصادیق رعایت قوانین مدرسه و احترام به حقوق سایر دانش‌آموزان را به فرزندان خود آموزش دهند و به آن‌ها بیاموزند اگر در مسیر مدرسه دچار مشکل شدند، بلافاصله مسئله را با پدر و مادرشان یا مسئولان مدرسه در میان بگذارند و هرگز به افراد غریبه اعتماد نکرده و در هر وضعیتی از سوار شدن به وسیله نقلیه آن‌ها خودداری کنند.