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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۱۳

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

تکذیب صدور حکم اعدام برای میلاد حاتمی/ رای در مرحله انشا است

تکذیب صدور حکم اعدام برای میلاد حاتمی/ رای در مرحله انشا است

وکیل میلاد حاتمی گفت: صدور حکم اعدام برای موکلم صحت ندارد.

رسول کوهپایه زاده وکیل میلاد حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت پرونده موکلش و شایعه صدور حکم اعدام برای وی گفت: از آنجایی که رأی موکل بنده هنوز ابلاغ نشده است بر همین اساس شخصاً به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مراجعه کرده و پرینت اخبار منتشره و مطالب فضای مجازی را طی لایحه‌ای به دادگاه ارائه دادم.

وی ادامه داد: مسئولان دادگاه ضمن تکذیب حکم اعدام، اعلام کردند دادنامه در مرحله تایپ است و شایعات واقعیت ندارد.

کوهپایه زاده تصریح کرد: با توجه به اینکه درج اینگونه موارد از مصداق بارز نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تحت تأثیر قرار دادن فضای جامعه است و باعث لطمه روحی خانواده موکل بنده شده است از مسئولان تقاضای بررسی و برخورد قاطع قانونی با دست‌های پشت پرده را داریم و اقامات مقتضی در مرجع ذی صلاح انجام خواهد شد.

کد مطلب 5890449
مهشید جعفری معظم

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