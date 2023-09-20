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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۳۵

فرمانده انتظامی استان فارس خبر داد؛

کشف ۱۱۶ کیلوگرم تریاک در فارس

کشف ۱۱۶ کیلوگرم تریاک در فارس

شیراز- فرمانده انتظامی استان فارس گفت: با تلاش مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس، ۱۱۶ کیلو و ۴۰۰ گرم تریاک در بازرسی از سواری پراید کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رهام بخش حبیبی ظهر چهارشنبه در خصوص این خبر بیان کرد: در راستای طرح برخورد با سوداگران مرگ، شامگاه سه شنبه مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی «کوار - شیراز» به یک سواری پراید مشکوک و با تیزبینی و هوشیاری آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی موفق شدند در بازرسی از آن خودرو، ۱۱۶ کیلو و ۴۰۰ گرم تریاک کشف کنند.

فرمانده انتظامی فارس با بیان اینکه در این خصوص راننده و سرنشین که نامزد این فرد است دستگیر و پس از سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، تصریح کرد: محورهای مواصلاتی این استان محل ناامنی برای قاچاقچیان است و پلیس با سوداگران مرگ با جدیت و قاطع برخورد قانونی می‌کند.

کد مطلب 5890555

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