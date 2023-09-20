به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه برگزاری نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هیأت همراه با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان ملاقات و گفتگو کرد.
در این ملاقات طرفین به مرور آخرین تحولات در روابط دوجانبه و مشورت در خصوص تحولات بین المللی و منطقهای پرداختند. همچنین با بررسی آخرین تحولات و پیشرفتها در خصوص مذاکرات رفع تحریمها، گامهای پیشنهادی و جدید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
طرف اروپایی در این نشست ضمن ابراز خرسندی از توافقات اخیر از جمله در خصوص تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا، در جریان همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین ارزیابی طرف ایرانی از گفتگوهای سیاسی با سه کشور اروپایی قرار گرفت.
در این نشست بر اهمیت ادامه گفتگوها و اجرای کامل تعهدات توسط همه اعضا و طرفهای برجام تاکید گردید. اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات هستهای، آمادگی خود برای پیگیری مجدانه گفتگوها و رایزنیهای لازم را اعلام کرد.
طرفین ابراز علاقمندی نمودند تا بر اساس یک چارچوب مورد توافق گامهای اجرایی را برداشته و زمینه تفاهم هر چه بیشتر را فراهم سازند.
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