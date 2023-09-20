کتاب «معناشناسی ملکوت در قرآن و روایات» منتشر شد

حمیده شهبازی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کتاب «معناشناسی ملکوت در قرآن و روایات» با رویکردی به حوزه علوم انسانی به ویژه الهیات و معارف اسلامی، علوم قرآن و حدیث، پژوهشهای قرآنی و معناشناسی منتشر شده است.
وی خاطرنشان کرد: این کتاب توسط دکتر «نرجس نعمتی» مدرس دانشگاههای استان اردبیل تألیف شده و به این موضوع اشاره دارد که از میان روشهای بررسی متن و تحلیل معنا، معناشناسی دارای جایگاه ویژه ای بوده و در پژوهشهای قرآنی بیش از دیگر روشها و دانشها کاربرد دارد.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان اردبیل بیان کرد: دانش معناشناسی مفسر را در بیان تفسیری روشنتر از آیات و رسیدن به مراد اصلی خداوند و فهم آیات کمک میکند.
شهبازی ادامه داد: از نوآوریهای این کتاب تبیین معناشناسی واژه ملکوت در قرآن و روایات و بررسی سیر تطور معنایی آن از متون جاهلیت به قرآن و در روایات ائمه معصومین (ع) و ارائه مفهومی جامع از معنای ملکوت با استفاده از آیات قرآن و نظر مفسران بوده و تا کنون پژوهش و کتاب مستقلی با این موضوع ارائه نشده است.
وی ادامه داد: نویسنده در این کتاب با روش توصیفی - تحلیلی و با شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانهای، حوزه معناشناسی ملکوت در قرآن و روایات را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتایج بیانگر آن ست که این واژه با مشتقات مختلف نظیر مالِکِ، مُلکُ، مُلکِ، مُلکَهُ و مُلکاً و … به کار رفته که مجموعه این مشتقات به معنای مالکیت همراه با تدبیر است.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان اردبیل تصریح کرد: در مجموع نظر مفسران در ذیل آیات چهارگانه انعام ۷۵، مؤمنون ۸۸، یس ۸۳ و اعراف ۸۵ بیانگر آن میباشد و با توجه به آیات قرآن کریم و روایات، مفهوم جامع ملکوت رسیدن به حقیقت اشیا و امور هستی که اصطلاحاً به آن معرفت یقینی گفته میشود، است.
شهبازی اضافه کرد: ابتدای این کتاب عنوان معناشناسی است و به توضیح پارهای از واژهها و اصطلاحات شامل معناشناسی، حوزه معنایی، ملکوت، میدان معنایی، رابطه همنشینی، کلمات کلیدی و کانونی میپردازد که هم هدف نویسنده را روشن میسازد و هم خواننده میتواند به خوبی این هدف را دنبال کند.
وی اظهار کرد: ادامه این اثر «معناشناسی واژه ملکوت و مشتقات آن در قرآن کریم» است که ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی ملکوت را با استفاده از فرهنگ لغت و نظر مفسران مورد بحث و بررسی قرارمی دهد و در ادامه فهرست مشتقات واژه ملکوت و تعداد تکرار آن را در قرآن به دست آورده و به بررسی آن در آیات مشتمل بر مشتقات میپردازد و سپس وجوه معنایی ملکوت را در قرآن بررسی و آن را در ذیل آیات چهارگانه بررسی میکند.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان اردبیل گفت: «تطور معنایی ملکوت در روایات معصومین» قسمت دیگر این کتاب است که ابتدا معنای ملکوت در روایات پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) را بررسی و در ادامه آن روایات را تحلیل میکند سپس با استفاده از مطالب به دست آمده شبکه و حوزه معنایی ملکوت در روایات راهم به دست میآورد و در نهایت با نتیجهگیری و پیشنهادات به پایان رسیده است.
شهبازی خاطرنشان کرد: کتاب «معناشناسی ملکوت در قرآن و روایات »۱۷۶ صفحهای در ۳ فصل تألیف شده و به قیمت یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال در دسترس علاقمندان قرار دارد.
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