ایران جزو ۱۰ کشور برتر در حوزه فناوری/ دانشجویان پیشرو هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل چمنی عصر چهارشنبه در نشست رؤسای استانی معاونان آموزشی و مدیران گروه معارف در سالن بصیرت اردبیل اظهار کرد: ما امسال سعی کردیم تا ورودی جدید را از دانشجویان قدیمی جدا کنیم تا امکان دسترسی به هم نداشته باشند و این کار در یک فرآیند متفاوت از سوم مهرماه برای دانشجویان قدیمی و نیمه اول مهرماه برای دانشجویان جدیدالورود آغاز خواهد شد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی بااشاره به حاکمیت آرامش در فضای دانشگاه‌های اردبیل گفت: امیدواریم به نسبت سال‌های گذشته دغدغه و نگرانی کمتری را داشته باشیم تا دانشجویان با آگاهی و بصیرت بیشتر در فضای علمی و دانشگاهی حاضر باشند.

چمنی افزود: دشمن در یک جنگ ترکیبی و شناختی وارد میدان شده و سعی دارد تا ذهن دانشجویان ما را مخدوش کند اما آگاهی و بصیرت آنها مانع از تحقق اهداف دشمن خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از ۵۵ دانشجویی که سال گذشته به کمیته انضباطی دعوت شدند، عمده آنها از ماجرای توطئه دشمن بی‌اطلاع بودند و در کمال ناآگاهی به تله دشمن افتاده بودند که ما سعی کردیم ذهن و اندیشه آنها را آگاه و در مسیر درست هدایت کنیم.

چمنی اضافه کرد: دشمن با ۲۵۰ شبکه و تبلیغات گسترده در فضای مجازی سعی دارد تا علیه انقلاب و دستاوردهای آن فتنه، توطئه و انحراف ایجاد کند اما شایسته است اساتید و دلسوزان مراکز علمی و دانشگاهی، دانشجویان را نسبت به دستاوردهای انقلاب آگاه کرده و در مسیر جهاد تبیین به درستی وارد میدان شوند.

وی بیان کرد: کشور ما جز ۱۰ کشور برتر در حوزه فناوری پهپادی و پیشرفت‌های علمی است و در این زمینه امیدواریم توطئه دشمن بعد از کرونا که در مسیر ناامیدی و تغییر در افکار و اعتقادات جوانان به راه افتاده، خنثی شده و یک جریان معقول و منطقی را در دانشگاه‌ها شاهد باشیم.

چمنی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند تا خشم را در عمل به جوانان ما تجویز کند در حالی که باید در آرامش و رفتار منطقی سعی کنیم تا حرکت‌های علمی و مؤثر در دانشگاه‌ها رخ داده و جلوی اغتشاشات گرفته شود.

وی تصریح کرد: ایران در شتاب علمی ۱۱ برابر رشد دنیا در مسیر تحول قرار گرفته و در تولید علم نیز جز کشورهای پیشرو و موفق است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: امیدواریم با این همه پشتوانه علمی و اعتقادی بتوانیم مسیر تحول را در کشور به دست دانشجویان رقم بزنیم.