اعمال محدودیت تردد در محورهای خروجی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایرج کهریزی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی شرق استان تهران، گفت: تردد همه موتورسیکلت سواران به استثنای موتورسیکلت‌های امدادی و انتظامی که در حال مأموریت در مسیر جریان ترافیک هستند از امروز ۲۹ شهریور تا ساعت ۶ صبح روز دوشنبه ۳ مهرماه از محورهای هراز، فیروزکوه و بزرگراه امام رضا (ع) ممنوع است.

وی افزود: به منظور افزایش ایمنی تردد در محور هراز از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه ۳۰ و ۳۱ شهریور و از ساعت ۶ صبح تا ۲۴ روزهای شنبه و یکشنبه، یکم و دوم مهر تردد همه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از محور هراز ممنوع خواهد بود و در محور فیروزکوه از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه ۳۰ و ۳۱ شهریور تردد همه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از محور فیروزکوه و در مسیر تهران به قائم‌شهر ممنوع اعلام شده است.

سرهنگ کهریزی با تاکید بر اینکه تردد همه تریلرها از محور هراز ممنوع است از رانندگانی که قصد تردد در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران را دارند خواست: ضمن رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی و مدیریت سفر خود، در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در مورد وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌ها، با شماره‌های ۷۶۲۱۹۱۰۰ و ۲۱۸۷۷۷۴۳ پلیس راه شرق استان تهران با پیش شماره ۰۲۱ تماس بگیرند.