به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه نخستین دوره بازیهای بومی محلی دانشجویان بین المللی دانشگاههای ایران، روز پنجشنبه در ارومیه برگزار شد و دانشگاههای برتر در ۲ بخش پسران و دختران و همچنین بخش اخلاق جوایز خود را دریافت کردند.
در بخش خواهران این جشنواره، جام قهرمانی به تیم دانشگاه الزهرا (س) تهران رسید، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در جایگاه دوم ایستاد و دانشگاه آزاد تهران جنوب سوم شد.
در بخش برادران هم، دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین به مقام نخست دست یافت، دانشگاه ارومیه رتبه دوم را از آن خود کرد و دانشگاه آزاد تهران جنوب مقام سوم را کسب کرد.
تیم دانشگاه خلیج فارس بوشهر هم جام اخلاق را از آن خود کرد.
به گفته احمد علیجانپور رئیس دانشگاه ارومیه، ۴۱۶ نفر از دانشجویان، سرپرستان و عوامل اجرایی از ۱۳ کشور و ملیت در این جشنواره حضور داشتند.
نخستین جشنواره بازیهای بومی محلی دانشجویان بینالمللی ارومیه از ۲۸ شهریور ماه به میزبانی دانشگاه ارومیه آغاز شدهبود که پس از ۲ روز رقابت با معرفی برترینهای رشتههای انفرادی و تیمی به کار خود پایان داد.
این جشنواره در پنج رشته برگزار شد که ۲ رشته لی لی مرحلهای و هفت سنگ مهارتی انفرادی و سه رشته دال پلان، چوب کشی و الختر در بخشهای خواهران و برادران به صورت تیمی بود.
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