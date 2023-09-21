به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زاهد دوست صبح پنج شنبه در مراسم غبار رویی قبور مطهر شهدا شهر خورموج ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدا گرانقدر اظهار داشت: تجربه عاشورا نشان داده هر چه زمان بگذرد معرفت ما بویژه نسل جوان نسبت به دفاع مقدس بیشتر می‌شود.

امام جمعه دشتی افزود: آنچه از دفاع مقدس می‌دانیم به نسبت آینده کمتر است و قطعاً سالیان آینده شناخت ما از دفاع مقدس بیشتر و برای ما شناخته تر می‌شود.

زاهد دوست ادامه داد: افرادی که در دفاع مقدس حضور داشتند تکلیف مهمی بر دوش دارند که باید ضمن حفظ آن روحیه و معنویت برای خودشان، آن را به جامعه و نسل جوان انتقال بدهند.

وی خاطر نشان کرد: جوانان امروز ما با دفاع مقدس آشنا نیستند و علی رغم اقدامات خوبی که صورت گرفته در جامعه ولی هنوز جوان ما با دفاع مقدس به خوبی آشنا نیست.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات فرهنگی ما باید بیشتر به سمت جوانان سوق داده شود؛ خاطر نشان کرد: دفاع مقدس، جنگ عراق علیه ایران نبود این جنگ تمام عیار غرب و استکبار علیه ایران بود آنها هدفشان نابودی نظام و انقلاب بود ولی با رشادت و جانفشانی رزمندگان و پشتیبانی مردم شکست خوردند.

وی با بیان اینکه در این جنگ هیمنه آمریکای جنایتکار شکست؛ ادامه داد: دفاع مقدس با رهبری امام راحل به پیروزی رسید.

امام جمعه دشتی ادامه داد: ایران اسلامی هیچ گاه آغاز گر جنگ نخواهد بود ولی اگر کسی فکر تجاوز به کشور مان داشته باشد با جدیت برخورد و پاسخ لازم دریافت می‌کند.

وی اضافه کرد: فرصت‌هایی که جنگ برای ملت رقم زد باید بین جوانان بازگو شود