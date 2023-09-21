قبور شهدا در دشتی عطر افشانی و غبار روبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد رضا زارعی تبار صبح پنج شنبه در این مراسم ضمن تبریک هفته دفاع مقدس اظهار داشت: در طول سه قرن اخیر ۲۵ جنگ به کشور ما تحمیل شد و هر وقت جنگی شروع شد قسمتی از این خاک را از دست دادیم.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی بیان کرد: رزمندگان ایران اسلامی در جنگ هشت سال ضمن پیروزی اجازه نداد یک وجب خاک از دست بدهیم.

زارعی تبار بیان کرد: در زمان جنگ از لحاظ تجهیزاتی در وضعیت مناسبی نبودیم و تحریم‌ها اجازه خرید تجهیزات به ما نمی‌داد.

وی افزود: با فرمان امام راحل مردمی‌ترین ارتش جهان یعنی بسیج تشکیل شد و جنگ را با پیروزی به پایان رساندیم و امروز در اوج اقتدار هستیم و کشورهای بزرگ دنیا به صف ایستادند تا تجهیزات ما را خریداری کنند.

وی با بیان اینکه امروز شاهد تشکیل جبهه مقاومت هستیم، گفت: کشورهای مختلف غرب و شرق اگر مقاومتی دارند برگرفته از دفاع مقدس است دفاع مقدس باعث احیا فرهنگ مقاومت شده است.

زارعی تبار تصریح کرد: هر جا فریاد مقابل با ظلم است برگرفته از جمهوری اسلامی و دفاع مقدس است.

وی اضافه کرد: اگر می‌خواهیم مشکلات حل شود باید به فرهنگ مقاومت، جهادی و استکبار ستیزی که از دفاع مقدس یاد گرفتیم رجوع کنیم تا مشکلات رفع شود.

در پایان نیز قبور مطهر شهدا با حضور خانواده معظم شهدا، بسیجیان، رزمندگان و مسئولین عطر افشانی شد.