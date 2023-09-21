لزوم تشکیل یک قرارگاه برای مقابله با زمین خواری در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، مهدی بخشی روز پنجشنبه در جلسه هم اندیشی با بخشدار و دهیاران بخش مرکزی شهرستان کرمان که به منظور بررسی مسائل و مشکلات روستاها و حاشیه‌های شهر کرمان برگزار شد، با طرح این پرسش که چرا در ابتدای شکل‌گیری تخلف و ساخت و ساز غیرمجاز با آن برخورد نمی‌شود، افزود: از همان زمانی که آجر روی آجر گذاشته می‌شود و در ابتدای شکل‌گیری تخلف، باید با آن برخورد شود.

وی اشاره کرد: با تکیه بر ارتباط مستقیم با آحاد جامعه است که می‌توان مشکلات مردم را شناسایی و مرتفع کرد.

بخشی ادامه داد: در حوزه مقابله با رفع تصرف و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز شاهد عملکرد منفعلانه برخی مسئولان هستیم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان به وجود برخی اشکال‌های ساختاری و رفتاری در حوزه ساخت‌وسازهای غیرمجاز اشاره و بیان کرد: دستگاه‌های دولتی براساس وظایف ذاتی خود موظفند پای کار بیایند و دستگاه قضائی نیز با جدیت حمایت می‌کند.

وی بر لزوم تشکیل یک قرارگاه درزمینه مقابله با زمین خواری تاکید و بیان کرد: به زودی این قرارگاه راه اندازی خواهد شد و با کمک استاندار شاهد اقدامات خوبی خواهیم بود.

بخشی گفت: همچنین دهیاران و شوراها می‌توانند مشکلات روستاها و آنچه مردم به آن نیاز دارند را رصد و به بخشدار گزارش کنند تا در جلسات استانی برای رفع این مشکلات همفکری و چاره‌اندیشی کنیم.

در ادامه این جلسه مشکلات مربوط به زمین خواری، طرح هادی روستاها، ساخت و سازهای غیرقانونی، توسعه راه‌های روستایی، اجرایی نشدن احکام صادره و دیگر مسائل توسط دهیاران و اعضای شوراها مطرح و تدابیر لازم اندیشیده شد.