سرقت میلیاردی از خودروهای گران قیمت در البرز

کرج- جانشین فرمانده انتظامی استان البرز گفت: سارقی که در شهر کرج در ۱۰ فقره سرقت محتویات خودرو اقدام به دزدیدن اموالی به ارزش ۲ میلیارد ریال کرده بود، توسط پلیس شناسایی و دستگیر شد.