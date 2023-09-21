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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۳:۱۳

جانشین نظامی البرز خبر داد؛

سرقت میلیاردی از خودروهای گران قیمت در البرز

سرقت میلیاردی از خودروهای گران قیمت در البرز

کرج- جانشین فرمانده انتظامی استان البرز گفت: سارقی که در شهر کرج در ۱۰ فقره سرقت محتویات خودرو اقدام به دزدیدن اموالی به ارزش ۲ میلیارد ریال کرده بود، توسط پلیس شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ محمد نادربیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات خودروهای گران قیمت در مناطق مختلف شهر کرج، شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کار مأموران کلانتری ۲۵ محمد شهر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۲۵ محمد شهر با انجام تحقیقات گسترده میدانی و بکارگیری شیوه‌های نوین پلیسی موفق به شناسایی سارق شدند که پس از هماهنگی با مرجع قضائی متهم را در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم در تحقیقات تکمیلی پلیس به ۱۰ فقره سرقت محتویات خودرو به ارزش ۲ میلیارد ریال در شهرستان کرج اعتراف کرد.

سرهنگ نادربیگی در پایان ضمن توصیه‌های انتظامی جهت پیشگیری اینگونه سرقت‌ها از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام تا در اسرع وقت در این خصوص اقدام شود.

کد مطلب 5891124

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