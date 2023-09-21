برگزاری ۶٠٠ برنامه عمومی و شاخص طی هفته دفاع مقدس در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسلم محمدی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هشت سال دفاع مقدس صرفاً یک امتداد زمانی و فقط یک برههی زمانی نیست، اظهار کرد: دفاع مقدس گنجینهی عظیمی است که نسلهای مختلف انقلاب میتوانند از این ذخیره معنوی بهره برداری کنند.
محمدی افزود: یکی از برکات دفاع هشت ساله، همین پیشرفتهای علمی و ساخت دقیقترین ابزارها است که با دستخالی و بدون هیچ سابقهای آنها را به دست آوردیم و جز دستاوردهای ملت ایران شده است.
وی با اشاره به برنامههای هفته دفاع مقدس در سال ١۴٠٢، اذعان کرد: بیش از ۶٠٠ برنامه در این هفته به همت همه ردهها از قبیل پایگاهها، حوزههای محلات، بسیج دانشآموزی، حوزهها و کانونهای اقشاری و ادارات برگزار میشود.
فرمانده سپاه ناحیه ثارالله (ع) شیراز با بیان اینکه برنامهها بهصورت شاخص و عمومی برگزار میشود، افزود: برگزاری یادواره «شهید جاسب رضایی» به مناسبت سالروز شکست حصر آبادان همراه با زنگمقاومت، یادواره سلالههای آسمانی، خدمت مومنانه، نمایشگاههای تخصصی، مسابقات قرآنی، کتابخوانی، مقالهنویسی، نشستهای بصیرتی و سواد رسانهای و شبشعر دفاع مقدس بخشی از برنامههای شاخص این ناحیه است.
سرهنگ محمدی در خصوص برنامههای عمومی، اظهار کرد: برپایی غرفه کودکان، غبارروبی مزار مطهر شهدا، دیدار و تجلیل از خانواده شهدا، تولید محتواهای فضای مجازی، مسابقات ورزشی و کوهنوردی، اجرای گروههای سرود، پیادهروی خانوادگی، دورههای آموزش هنری، اهدای جهیزیه، سیسمونی و لوازمتحریر به خانوادههای نیازمند برخی عناوین عمومی بیش از ۶٠٠ برنامه ردههای سپاه ناحیه ثارالله (ع) است.
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