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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۳:۳۷

فرمانده سپاه ناحیه ثارالله (ع) اعلام کرد؛

برگزاری ۶٠٠ برنامه عمومی و شاخص طی هفته دفاع مقدس در شیراز

برگزاری ۶٠٠ برنامه عمومی و شاخص طی هفته دفاع مقدس در شیراز

شیراز- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ثارالله (ع) شیراز از برگزاری ۶٠٠ برنامه عمومی و شاخص طی هفته دفاع مقدس امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسلم محمدی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هشت سال دفاع مقدس صرفاً یک امتداد زمانی و فقط یک برهه‌ی زمانی نیست، اظهار کرد: دفاع مقدس گنجینه‌ی عظیمی است که نسل‌های مختلف انقلاب می‌توانند از این ذخیره معنوی بهره برداری کنند.

محمدی افزود: یکی از برکات دفاع هشت ساله، همین پیشرفتهای علمی و ساخت دقیق‌ترین ابزارها است که با دست‌خالی و بدون هیچ سابقه‌ای آنها را به دست آوردیم و جز دستاوردهای ملت ایران شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس در سال ١۴٠٢، اذعان کرد: بیش از ۶٠٠ برنامه در این هفته به همت همه رده‌ها از قبیل پایگاه‌ها، حوزه‌های محلات، بسیج دانش‌آموزی، حوزه‌ها و کانون‌های اقشاری و ادارات برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه ثارالله (ع) شیراز با بیان اینکه برنامه‌ها به‌صورت شاخص و عمومی برگزار می‌شود، افزود: برگزاری یادواره «شهید جاسب رضایی» به مناسبت سالروز شکست حصر آبادان همراه با زنگ‌مقاومت، یادواره سلاله‌های آسمانی، خدمت مومنانه، نمایشگاه‌های تخصصی، مسابقات قرآنی، کتاب‌خوانی، مقاله‌نویسی، نشست‌های بصیرتی و سواد رسانه‌ای و شب‌شعر دفاع مقدس بخشی از برنامه‌های شاخص این ناحیه است.

سرهنگ محمدی در خصوص برنامه‌های عمومی، اظهار کرد: برپایی غرفه کودکان، غبارروبی مزار مطهر شهدا، دیدار و تجلیل از خانواده شهدا، تولید محتواهای فضای مجازی، مسابقات ورزشی و کوهنوردی، اجرای گروه‌های سرود، پیاده‌روی خانوادگی، دوره‌های آموزش هنری، اهدای جهیزیه، سیسمونی و لوازم‌تحریر به خانواده‌های نیازمند برخی عناوین عمومی بیش از ۶٠٠ برنامه رده‌های سپاه ناحیه ثارالله (ع) است.

کد مطلب 5891132

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