به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای، در پیامی درگذشت آیتالله سید محمدحسین مرتضوی لنگرودی را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
درگذشت حضرت آیتالله سید محمدحسین مرتضوی لنگرودی، از تلامیذ ممتاز و برجسته حضرت امام خمینی (ره) موجب تألم و تأثر شد.
این فقیه فاضل و عالم وارسته علاوه بر افتخار شاگردی حضرت امام خمینی (ره) در محضر اساتید دیگری نظیر آیتالله بروجردی و علامه طباطبایی کسب فیض و دانش کرد و پس از آن ضمن همراهی با نهضت اسلامی مردم ایران برای ازاله طاغوت، به تربیت نفوس مؤمن و معرفتجو و دایر کردن مراکز دینی و علمی و فرهنگی همت گماشت و آثار شاخصی در حوزه فقه و اصول و فلسفه و کلام به رشته تحریر درآورد.
اینجانب فقدان این دانشمند متقی را محضر علمای اعلام، شاگردان، ارادتمندان و به ویژه بیت مکرم آن مرحوم تسلیت گفته و از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علو درجات و حشر با اجداد طاهرین را برای ایشان مسألت میکنم.
غلامحسین محسنی اژهای
نظر شما