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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۰۳

پیام تسلیت اژه ای در پی درگذشت آیت‌الله مرتضوی لنگرودی

پیام تسلیت اژه ای در پی درگذشت آیت‌الله مرتضوی لنگرودی

رئیس دستگاه قضایی در پیامی درگذشت آیت‌الله سید محمدحسین مرتضوی لنگرودی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، در پیامی درگذشت آیت‌الله سید محمدحسین مرتضوی لنگرودی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت حضرت آیت‌الله سید محمدحسین مرتضوی لنگرودی، از تلامیذ ممتاز و برجسته حضرت امام خمینی (ره) موجب تألم و تأثر شد.

این فقیه فاضل و عالم وارسته علاوه بر افتخار شاگردی حضرت امام خمینی (ره) در محضر اساتید دیگری نظیر آیت‌الله بروجردی و علامه طباطبایی کسب فیض و دانش کرد و پس از آن ضمن همراهی با نهضت اسلامی مردم ایران برای ازاله طاغوت، به تربیت نفوس مؤمن و معرفت‌جو و دایر کردن مراکز دینی و علمی و فرهنگی همت گماشت و آثار شاخصی در حوزه فقه و اصول و فلسفه و کلام به رشته تحریر درآورد.

اینجانب فقدان این دانشمند متقی را محضر علمای اعلام، شاگردان، ارادتمندان و به ویژه بیت مکرم آن مرحوم تسلیت گفته و از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علو درجات و حشر با اجداد طاهرین را برای ایشان مسألت می‌کنم.

غلامحسین محسنی اژه‌ای

کد مطلب 5891159

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