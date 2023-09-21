به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، در پیامی درگذشت آیت‌الله سید محمدحسین مرتضوی لنگرودی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت حضرت آیت‌الله سید محمدحسین مرتضوی لنگرودی، از تلامیذ ممتاز و برجسته حضرت امام خمینی (ره) موجب تألم و تأثر شد.

این فقیه فاضل و عالم وارسته علاوه بر افتخار شاگردی حضرت امام خمینی (ره) در محضر اساتید دیگری نظیر آیت‌الله بروجردی و علامه طباطبایی کسب فیض و دانش کرد و پس از آن ضمن همراهی با نهضت اسلامی مردم ایران برای ازاله طاغوت، به تربیت نفوس مؤمن و معرفت‌جو و دایر کردن مراکز دینی و علمی و فرهنگی همت گماشت و آثار شاخصی در حوزه فقه و اصول و فلسفه و کلام به رشته تحریر درآورد.

اینجانب فقدان این دانشمند متقی را محضر علمای اعلام، شاگردان، ارادتمندان و به ویژه بیت مکرم آن مرحوم تسلیت گفته و از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علو درجات و حشر با اجداد طاهرین را برای ایشان مسألت می‌کنم.

غلامحسین محسنی اژه‌ای