رهاسازی ۱۹ پرنده شکاری در زیستگاه های طبیعی شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کرمی، با اشاره به اینکه برخی از این پرنده‌ها جوجه بودند که در فصل بهار به محیط زیست تحویل داده شدند، افزود: تعدادی دیگر از این پرنده‌ها نیز از متخلفان شکار و صید کشف و ضبط شده و یا به دلیل آسیب دیدگی توسط شهروندان به محیط زیست استان تهران تحویل داده شدند.

وی با بیان اینکه این پرندگان برای بازپروری و انجام اقدامات درمانی مدتی در باغ پرندگان لویزان و کلینیک حیات وحش پارک طبیعت پردیسان نگهداری شده‌اند، اظهار داشت: این پرندگان پس از اطمینان از وضعیت سلامت، امروز رهاسازی شده و به آغوش طبیعت بازگشتند.

کرمی با بیان اینکه این پرندگان شامل دو بالابان، سه عقاب طلایی، ۱۰ سارگپه، یک دلیجه کوچک، دو پیغو و یک جغد بودند، تصریح کرد: با توجه به اینکه حلقه‌گذاری پرندگان، متداول‌ترین و رایج‌ترین شیوه شناخت وضعیت پرندگان است، این پرندگان قبل از رهاسازی در محل حلقه گذاری شدند.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش، تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه ضرر و زیان ناشی از شکار و صید این پرندگان در مجموع در حدود ۶۰۰ میلیون تومان است، تصریح کرد: بالابان با ضرر و زیان ۲۰۰ میلیون تومان باارزش‌ترین این گونه‌ها است.

وی در پایان با بیان اینکه این پرندگان عمدتاً دارای ارزش حفاظتی بالا بوده و مانند بالابان مورد علاقه و طمع قاچاقچیان حیات وحش هستند و ارزش ذاتی آنها در طبیعت حتی با جرایم شکار و صید آنها قابل قیاس نیست از شهروندان خواست در صورت هرگونه نگهداری غیر مجاز، شکار و صید حیات وحش از جمله پرندگان شکاری موضوع را در اسرع وقت به سامانه ۱۵۴۰ و یا نزدیک‌ترین اداره و یا پاسگاه محیط بانی اطلاع دهند.