  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۱۳

 آتش‌نشان بندرعباسی هنگام عملیات نجات در میناب جان باخت

 آتش‌نشان بندرعباسی هنگام عملیات نجات در میناب جان باخت

بندرعباس- مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس گفت: یکی از آتش نشانان بندرعباس هنگام عملیات امداد و نجات در منطقه هشت بندی شهرستان میناب جان باخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین لیاقت بیان داشت: زنده یاد «فوآد اورنگی» هنگام تلاش برای خارج کردن جسد تبعه افغانستان از چاه ۱۱۰ متری جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: یک تبعه کشور افغانستان که در یک حلقه چاه عمیق آب کشاورزی در روستای امیرآباد منطقه توکهور و هشت بندی میناب مشغول به کار بود، در عمق چاه دچار حادثه شد و آتش نشانان برای نجات وی عازم محل حادثه شدند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس اضافه کرد: جسد این آتش‌نشان از چاه خارج شده و علت حادثه نیز در حال بررسی است.

کد مطلب 5891204

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها