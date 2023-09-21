به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین لیاقت بیان داشت: زنده یاد «فوآد اورنگی» هنگام تلاش برای خارج کردن جسد تبعه افغانستان از چاه ۱۱۰ متری جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: یک تبعه کشور افغانستان که در یک حلقه چاه عمیق آب کشاورزی در روستای امیرآباد منطقه توکهور و هشت بندی میناب مشغول به کار بود، در عمق چاه دچار حادثه شد و آتش نشانان برای نجات وی عازم محل حادثه شدند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس اضافه کرد: جسد این آتش‌نشان از چاه خارج شده و علت حادثه نیز در حال بررسی است.