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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۱۶

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان البرز:

۹۰ درصد لباس فرم‌های دانش‌آموزی در البرز تحویل اولیا شده است

۹۰ درصد لباس فرم‌های دانش‌آموزی در البرز تحویل اولیا شده است

کرج- رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش البرز گفت: تاکنون بیش از ۹۰ درصد لباس فرم‌های دانش‌آموزی ثبت سفارش شده تحویل اولیا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل یاری بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه برگزاری نشست کارشناس مسئولان انجمن اولیا و مربیان مناطق و شهرستان‌های آموزش و پرورش استان البرز اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و اقدامات خوب همکاران ما در مناطق و شهرستان‌ها، پنجاه درصد دانش آموزان متقاضی سرویس دانش آموزی، پوشش دهی شده‌اند و مابقی نیز در حال انجام است.

وی با اشاره به موضوع لباس فرم دانش آموزان افزود: مقرر شده بود که تفاهم نامه لباس فرم مدارس بین انجمن اولیا و مربیان و تولیدی منعقد شود و مدیر مدرسه ناظر این امر باشد؛ در این راستا تاکنون بیش از ۹۰ درصد لباس فرم‌های ثبت سفارش شده تحویل اولیا گردیده و مابقی با توجه به عدم مراجعه به هنگام اولیا به مدرسه و ثبت سفارش به موقع، تا هفته اول مهر ماه به آنان تحویل خواهد شد.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان البرز اظهار داشت: همزمان با شروع سال تحصیلی جدید، بخشنامه برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان به مدارس ارسال خواهد شد و تا نیمه دوم مهر ماه، شاهد برگزاری این انتخابات خواهیم بود.

وی تصریح کرد: طرح آموزش اولیای پایه اول دبستان، با پیگیری نواحی و مناطق در سطح مدارس در حال اجرا است که امید است مرحله اول آن تا نیمه اول مهر ماه به اتمام برسد.

قابل ذکر است مراسم معارفه مدیریت جدید مرکز جامع پیوند استان البرز در حاشیه این جلسه برگزار شد.

کد مطلب 5891215

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