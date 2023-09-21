اقتدار نیروهای مسلح ایران سبب وحشت دشمنان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر پنجشنبه در دیدار با فرماندهان و مدیران نیروهای مسلح استان کرمانشاه که به مناسبت هفته دفاع مقدس انجام شد، اظهار کرد: نیروهای پرصلابت مسلح اعم از ارتش، سپاه، انتظامی، مرزبانی و بسیج به فضل الهی در اوج اقتدار و آمادگی قرار دارند و قادر هستند هرگونه تهدید دشمنان را به بهترین و قاطعانه ترین شکل ممکن پاسخ دهند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم کشور در حوزه‌های مختلف، افزود: یکی از این ظرفیت‌ها داشتن نیروهای مسلح توانمند، ولایی و مقتدری است که حضورشان در صحنه باعث ایجاد رعب و وحشت میان دشمنان و امیدواری برای دوست داران نظام و انقلاب شده است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه تصریح کرد: به برکت همین نیروهای پرصلابت مسلح امروز جمهوری اسلامی یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و جهانی به شمار می‌رود و همه دشمنان از ایران حساب می‌برند.

علما همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: صحنه دفاع مقدس عرصه دیگری از قدرت نمایی انقلاب و جمهوری اسلامی بود، جایی که رژیم بعثی عراق با همراهی بسیاری کشورها نتوانست حتی یک وجب از خاک این سرزمین را تصرف کند.

وی ادامه داد: در جنگ نابرابر هشت ساله ملت بزرگ و مقاوم ایران در کنار نیروهای پرصلابت مسلح به دفاع از تمامیت ارضی کشور پرداخته و به همه جهان تسلیم ناپذیری خود در برابر ظلم و ستم و استبداد را اثبات کردند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به حضور قدرتمندانه رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، عنوان کرد: سخنان شجاعانه وی و بلند کردن کتاب مقدس قرآن در خاک اصلی ترین دشمن ملت ایران یکی از نشانه‌های اقتدار جمهوری اسلامی است.

علما تاکید کرد: اگر امروز دشمنان ما حاضر می‌شوند با ایران پای میز مذاکره بنشینند نشان از قدرتمند بودن جمهوری اسلامی و زیرساخت‌هایی است که توسط رهبر فرزانه انقلاب در کشور ایجاد شده است.

وی با اشاره به نیازمندی قدرت‌های بزرگ جهان به ایران، خاطرنشان کرد: همین احتیاج آنها نشان می‌دهد ایران راه خود را درست پیموده و توانسته با اتکا به توان نخبگان و دانشمندان خود به یکی از کشورهای توانمند جهان تبدیل شود.