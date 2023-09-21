رضا عنایتی: امیدوارم طلسم ۲۰ ساله فوتبال در آسیا را بشکنیم

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، تیم فوتبال امید ایران امروز در دومین دیدار خود در بازی های آسیایی موفق به شکست ۴ بر صفر ویتنام شد.

رضا عنایتی سرمربی تیم فوتبال امید در پایان این دیدار گفت: بازی خوبی بود، متمرکز بودیم که از این مرحله با شرایط خوب بالا برویم. بازی ها در مراحل بعد سخت تر است.

وی ادامه داد: امروز دستمان نسبت به بازی با عربستان بازتر بود، در آن بازی هوای شرجی هم تا حدی بازیکنان را اذیت کرد. بازیکنانی هم که غایب بودند امروز به ترکیب اضافه شدند و حالا برای مرحله بعد آماده می شویم.

سرمربی تیم فوتبال امید تاکید کرد: مرحله حذفی اهمیت زیادی برای مان دارد، از همه هواداران که امروز این را حمایت کردند تشکر می کنم، امیدوارم بازی به بازی شرایط تیم بهتر شود. بازیکنان نشان دادند که با تجربه هستند.

عنایتی با ابراز امیدواری از اینکه تیم فوتبال امید طلسم ٢١-٢٠ ساله برای نتیجه گیری در بازی های آسیایی را بشکند، گفت: هدف گذاری این بود که در هر دو رویداد انتخابی المپیک و بازیکنان آسیایی با قدرت شرکت کنیم.

وی ادامه داد: بازیکنان ما در مرحله نخست انتخابی المپیک کم تجربگی کردند و با کارت زرد در دور نهایی حذف شدیم. من این تیم را در کل ١٧ روز در اختیار داشتم و سعی کردم بازیکنان با تجربه را انتخاب کنم. نمی خواهم حرف های تکراری بزنم اما در این مدت هر چه در توان داشتم، انجام دادم.

عنایتی تاکید کرد: بازی با ازبکستان که با شتاب رو به بالا در حرکت است و همچنین عربستان که همین مسیر را دارد، سخت است و باید یک فکر اساسی داشته باشیم.

وی افزود: من از بازیکنان با تجربه انتظار بیشتری داشتم اما در فوتبال این اتفاقات می افتد و من هم عذرخواهی خود را داشتم، امیدوارم در این جام با قدرت حاضر شویم و بعد از ٢١ سال همه توان خود را بگذاریم که دست پُر بازگردیم.

سرمربی تیم فوتبال امید در پایان در مورد شرایط این تیم در بازی های اسیایی گفت: طبق شرایط جدول، تیم صدرنشین با تیم سوم گروه دیگر بازی می کُند و اگر سوم شویم به ژاپن می خوریم، سعی می کنیم صدرنشین باشیم، اگر دوم هم شویم زیاد تفاوتی ندارد، فقط کمی شرایط مان سخت می شود.