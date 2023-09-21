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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۲۱

مدیرکل ارشاد البرز:

ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در فردیس باید خاص باشد

ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در فردیس باید خاص باشد

فردیس- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز گفت: ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در فردیس باید خاص باشد، چراکه فردیس از پرجمعیت‌ترین و مهاجر پذیرترین شهرهای کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جابری انصاری در آئین رونمایی از «پرچم عفاف زینبی» که در دفتر امام جمعه فردیس برگزار شد، با اشاره به اینکه روح ایثار و شهادت باید زنده نگه داشته شود، اظهار کرد: هرساله شاهد این تکریم ها هستیم، امید داریم بهتر از گذشته در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تأثیرگذار باشیم.

وی بیان کرد: حضور حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم حسینی به عنوان امام جمعه فردیس باعث خیر و برکت در این شهرستان شده است؛ امروز شاهد اتفاقات مثبتی در فردیس هستیم که این مهم نشان دهنده وحدت و همدلی در مدیریت شهری و سایر ارگان‌ها است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با بیان اینکه مدیریت شهری فردیس در دمیدن روح به موضوعات فرهنگی پیشگام است، عنوان کرد: ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در این شهرستان باید خاص باشد، چراکه فردیس از پرجمعیت‌ترین و مهاجر پذیرترین شهرهای کشور است.

وی با بیان اینکه ترویج و تبیین این دستاوردها در قالب هنر در حوزه مدیریت شهری شایسته تقدیر است، عنوان کرد: مدیریت شهری فردیس در مراسم محرم نیز بسیار نقش آفرینی کرده بود.

جابری انصاری خاطرنشان کرد: مؤسسات فرهنگی استان سال گذشته در حمایت از بانوان نقش‌آفرینی‌هایی داشتند که البرز را در سطح کشور پیشتاز کرد.

به گزارش پایگاه خبری مدیریت شهر فردیس، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در حاشیه این مراسم از محمدرضا احمدی نژاد شهردار فردیس بابت این اقدام بزرگ با اعطای لوح سپاسی تقدیر کرد.

کد مطلب 5891271

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