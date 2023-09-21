خدابنده لو: دنبال قهرمانی هستیم/ برزگر: هدف مان صدرنشینی گروه بود

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، دیدار تیم‌های فوتبال امید ایران و ویتنام از گروه B بازی‌های آسیایی امروز پنجشنبه در هانگژو برگزار شد. در این دیدار شاگردان رضا عنایتی حریف خود را با نتیجه چهار بر صفر شکست دادند.

محمد خدابنده لو در خصوص برتری تیم فوتبال امید کشورمان برابر ویتنام اظهار داشت: بازی دشواری بود ویتنام تیم سرعتی بود ولی زود به زود کل رسیدیم و بازی را مدیریت کردیم و در نیمه دوم گل‌های بیشتری زدیم.

وی در خصوص بازی گذشته این تیم برابر عربستان گفت: تیم عربستان دوره قبل قهرمان آسیا بود و تا اینجا نتایج خوبی گرفتیم. تمام توان خود را می گذاریم که اینجا موفق باشیم و مدال بیاوریم و جزو فینالیست‌ها باشیم. این کار سخت است ولی نشدنی نیست.

عضو تیم فوتبال امید کشورمان تاکید کرد: دوره قبل بازی‌ها در اندونزی بود و تجربه کسب کردیم. در این دوره نظم و امکانات بی نظیر است.

آریا برزگر در خصوص پیروزی برابر ویتنام در دومین دیدار تیم فوتبال امید در بازی‌های آسیایی اظهار داشت: خدا را شکر در گام دوم نتیجه پر گلی را به دست آوردیم. به کادر فنی و بازیکنان پر تلاش تبریک می‌گویم. امیدوارم این روند ادامه داشته باشد و تا آخر در مسابقات باشیم.

وی در خصوص نقش گل چهارم در صدرنشینی ایران گفت: همه بچه ها تلاش می کردند که این اتفاق بیفتد ما یک دل بودیم به خصوص لحظات اخر و می خواستیم با اختلاف ببریم و صدرنشین باشیم وچرا که کارمان در ادامه راحت می شد. همه می خواستند که گل های زیادی بزنیم و خدا را شکر این اتفاق افتاد.