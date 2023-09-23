شهادت از مقدس ترین واژه های فرهنگ اسلامی است

سرهنگ مهدی پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطر شهدای گرانقدر ایران اسلامی و هشت هزار شهید استان گیلان اظهار کرد: شهادت از مقدس‌ترین واژه‌های فرهنگ اسلامی و معارف الهی است که بیانگر اوج کمال انسان است.

وی با بیان اینکه ایثار و شهادت فرهنگ تسخیر ناپذیری ملت ایران در مقابل دشمنان و بیگانگان را در تاریخ ثبت کرده است، گفت: یکی از مهمترین تأثیر فرهنگ ایثار و شهادت بر امنیت کشور اثر فرهنگی است که نقش مهم اصحاب رسانه در مسیر ترویج فرهنگ ایستادگی و مقاومت نقشی مهم و غیر قابل انکار است.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیلان با اشاره به اینکه ٣٢٣ شهید رسانه با خون خود جوانه‌های انقلاب اسلامی را آبیاری کرده‌اند، افزود: به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدا برگزاری یادواره شهدای رسانه گیلان با هدف معرفی جایگاه والای شهدای اهل قلم در گیلان همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.

پارسا با بیان اینکه در هفته دفاع مقدس یادواره ۶ شهید رسانه گیلان در دفاتر رسانه‌های مختلف هر روز به نام یکی از شهدای رسانه با حضور خانواده معظم شهید و اصحاب رسانه برگزار می‌شود، تصریح کرد: سازمان بسیج رسانه گیلان یادواره شهدای رسانه‌ای خود از جمله شهید سید محمد اسحاقی، شهید محمدرضا نشرودگل، شهید سید محمد رضا ثابت قدم، شهید ابوالقاسم اخوان، شهید اسماعیل سیرت نیا و شهید حامد کوچکی نژاد را با همکاری خانه مطبوعات گیلان در دفاتر رسانه‌های مجازی و مکتوب برگزار می‌کند.