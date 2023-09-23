انجمن اولیا و مربیان در مدارس تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده صبح شنبه در آئین نواختن زنگ مدارس، با ذکر این نکته که امروز برای خانواده ایرانی روز با برکتی است، اظهار کرد: شعار انتخاب شده برای بازگشایی امسال ایدان قوی، مدرسه قوی انتخاب شده است این شعار به این معنی است که راه ایران قوی از مدرسه قوی می‌گذرد.

وی، با ذکر این‌نکته که نگاه دوست و دشمن به مدارس ایران است، عنوان کرد: شما دانش‌آموزان با علم آموزشی و تلاش خودتان می‌توانید راه تحقق ایران قوی را هموارتر کنید که اقدامی بسیار ارزشمند محسوب می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان بیان کرد: مدرسه باید مظهر تربیت، صداقت، معنویت و دانش باشد اما دشمن می‌داند که با فتح مدارس ایران می تواند ایران را فتح کند به همین جهت برنامه‌ریزی‌هایی را برای به انحراف کشاندن مدارس ما تدوین کرده بود اما با شکست مواجه شد.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده، با اشاره به هفته دفاع مقدس، تصریح کرد: تقارن هفته دفاع مقدس با بازگشایی مدارس باعث شد که مدارس در این ایام نیز رنگ و بوی دفاع مقدس به خود بگیرند.

وی مطرح کرد: دانش‌آموزان نقش بسیار مهمی در دوران دفاع نقدس ایفا کردند و عشق به آرمان و رهبر را در آن دوران معنا کردند اما امروز سنگرهای دیگری برای دانش‌آموزان وجود دارد که باید با تلاش فراوان مانند دوران دفاع مقدس پیروز شد.

امام جمعه بندرعباس تشریح کرد: مثلث اساسی تربیت شامل خانواده، مدرسه و معلمین باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و در این راستا انجمن اولیا و مربیان مدارس تشکیل و رابطه اولیا و مربیان برای ارتقاء سطح آموزش و تربیت دانش‌آموزان تقویت شود، که برای تحقق این امر نیازمند تدوین برنامه دقیقی از سوی اداره کل آموزش و پرورش هستیم.