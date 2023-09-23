۲۵۰ هزار دانش آموز در قزوین راهی کلاس درس شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نقی سیاهکالی مرادی صبح شنبه در آئین زنگ مهر و مقاومت که در مدرسه شهید حاجی بهرامی برگزار شد اظهار کرد: با آغاز سال تحصیلی در استان قزوین ۲۵۰ هزار دانش آموز راهی مدارس خود خواهند شد.

وی با بیان اینکه ۱۷ هزار معلم در سال تحصیلی جدید در کلاس درس حاضر خواهند شد، افزود: ۹ هزار و ۶۷۳ کلاس درس در یک هزار و ۶۷۰ مدرسه پذیرای دانش آموزان استان قزوین است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین با بیان اینکه سال گذشته سال تحصیلی خوبی برای استان قزوین بود، تصریح کرد: قبولی ۱۹۹ دانش آموز قزوینی در المپیادهای علمی و کسب ۹ مدال اتفاق بزرگی بود.

وی بیان کرد: همچنین استان قزوین در سال تحصیلی گذشته توانست با بازگرداندن ۴۶۱ دانش آموز مقطع ابتدایی که از تحصیل بازمانده بودند به مدارس، رتبه اول کشور را از آن خود کند.

سیاهکالی مرادی ادامه داد: توجه به زیرساخت‌های علمی در مدارس نیز سال گذشته در اولویت قرار داشت و توانستیم ۱۳ میلیارد تومان به مدارس مقطع متوسطه و ۱۴ میلیارد تومان به مدارس عشایری استان جهت تأمین تجهیزات و به روزرسانی امکانات تزریق کنیم.

وی در پایان یادآور شد: آینده کشور در دستان دانش آموزان امروز این کشور است و باید با توجه و تمرکز بر سه اصل تحصیل، تهذیب و ورزش این آینده را تضمین کرد.