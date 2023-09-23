ورزشکار کردستانی عازم کشور فرانسه شد

آمنه غلام ویسی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم ملی استند آپ پدل برد جمهوری اسلامی ایران که آخرین اردوی آمادگی خود را در جزیره کیش برگزار کرد، برای حضور در مسابقات جهانی عازم کشور فرانسه شد.

وی افزود: این مسابقات در ماده‌های ۲۰۰ متر سرعت، پنج و ۱۸ کیلومتر استقامت و در دو رشته استندآپ پدل بُرد و پدلینگ برگزار می‌شود و تیم‌های ملی کشورهای مختلف در این دوره از مسابقات حضور دارند.

غلام ویسی خاطرنشان کرد: تیم ملی استندآپ پدل بُرد ایران با مربیگری علیرضا قهاریان و مریم شیرین آبادی، با ترکیب مریم حلیمی، مریم آقایی، ستایش گودرزی، ستیا نجفی، صوفیا نادری فصیح و ثانیاً نجاتی زاده، نازنین امین زاده، رؤیا بختیاری در بخش بانوان و #آرام_صادقی، متین عباسپور، آریا نصری، میکائیل رحمانی و امید علی سلطانی در بخش آقایان در این مسابقات حضور پیدا کرده است.

وی افزود: براین اساس، «آرام صادقی» ورزشکار کردستانی و عضو تیم ملی پدل بُرد کشورمان همراه بار سایر ملی پوشان به کشور فرانسه سفر کرد.

غلام ویسی خاطرنشان کرد::این مسابقات به میزبانی شهر «لس سبلس» در کشور فرانسه آغاز شده و تا ۱۱ مهر ماه ادامه خواهد داشت.