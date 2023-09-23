رتبه بندی فرهنگیان مصوب شد/ فعالیت ۶۵۰ هزار کلاس درس

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی لاشکی صبح شنبه در مراسم آئین آغاز سال تحصیلی در دبستان دخترانه شاهد در قائمشهر، اظهار کرد: مازندرانی‌ها چه در ایام ۸ سال دفاع مقدس و چه در خان طومان و در آن سوی مرزها این گونه حماسه آفریدند و جهان را در حیرت فرو بردند که ایران چگونه با وجود این همه تحریم‌ها و فشارها همچنان ایستاده است.

وی با تقدیر از استاندار مازندران و اداره کل آموزش و پرورش این استان در ارتباط با برگزاری مراسم افتتاح سال تحصیلی با حضور فرزندان شهید بلباسی و شهید صالحی، بیان کرد: اگر جمهوری اسلامی ایران همچنان ایستاده است به پاس خون پاک شهید بلباسی ها و شهید صالحی‌ها است.

معاون وزیر آموزش و پرورش به همه دانش آموزان و معلمان، آغاز سال تحصیلی را تبریک گفت و با اشاره به کسب ۲۰ مدال جهانی طلایی المپیاد توسط دانش آموزان ایرانی، افزود: همانطور که مقام‌معظم رهبری جایگاه آموزش و پرورش را بدرستی تبیین کردند نقش مدیران و معلمان در تربیت فرزندان ایران اسلامی بی بدیل است.

وی با اشاره به شعار انتخاب شده سال تحصیلی جدید مبنی بر مدرسه قوی و ایران قوی، گفت: اگر نیاز به اجرایی شدن سند تحول داریم باید همه کارها در کف مدارس اتفاق بیفتد و ما در سراسر ایران اسلامی یکپارچه عمل کردن به این شعار را آغاز کرده‌ایم.

احمدی لاشکی افزود: در کشور حدود ۶۵۰ هزار کلاس درس و ۱۲۰ هزار مدرسه وجود دارد که برنامه‌های بسیار خوبی برای همه این مدارس تدارک دیده‌ایم.

معاون وزیر، به تغییر کتاب‌های درسی اشاره کرد و گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حذف علوم مازاد از کتاب‌ها که به درد دانش آموزان نمی‌خورند، سازمان پژوهش تغییر کتاب‌های درسی را آغاز کرد که با توجه به اینکه یکهزار عنوان کتاب درسی داریم و سالانه ۱۵۰ میلیون جلد کتاب چاپ می‌شود، این امر به یکباره میسر نیست و به تدریج انجام خواهد شد.

وی با اشاره به بروز شدن معلمان و برگزاری آموزش‌های ضمن خدمت، بیان کرد: جذب نیروهای جدید در آموزش و پرورش آغاز شده است.

در ادامه احمدی لاشکی از خیرین مدرسه ساز تشکر کرد و گفت: کمک‌های ۴۰ هزار میلیارد ریالی خیرین مدرسه ساز در سال جدید به بیش از ۸۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

یادآور می‌شود: همزمان با آغاز سال تحصیلی و کلاس اولی شدن زینب بلباسی فرزند خردسال شهید محمد بلباسی شهید مدافع حرم، استاندار مازندران پدرانه از خانه شهید بلباسی فرزندش زینب را تا مدرسه همراهی کرد.