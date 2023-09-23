پیشکسوت فوتبال ایران زیر تیغ جراحی رفت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی، پیشکسوت و بازیکن سابق فوتبال روز پنجشنبه ۳۰ شهریورماه در یکی از بیمارستان های تهران تحت عمل جراحی قرار گرفت. استیلی در این عمل رباط و مینیسک زانوی پای راستش را عمل کرد.

حسین حاج تقی فلوشیپ و متخصص زانو در خصوص جراحی زانوی پای زننده گل قرن بیستم فوتبال گفت: زانوی تحت عمل دچار آرتروز هم بود که همزمان با عمل رباط و مینیسک این مشکل هم درمان و جراحی شد.

او افزود: استیلی در حال حاضر حال عمومی اش خوب است و پس از پشت سر گذاشتن دوران نقاهت می‌تواند به راحتی فعالیت روزمره اش را پیگیری کند.

حمید استیلی که در رقابت‌های جام جهانی سال ۱۹۹۸ به خاطر گلی که به آمریکا زد نامش ماندگار شد بیشترین فعالیت باشگاهی‌ش را در پرسپولیس گذرانده است و ۵۶ سال سن دارد.