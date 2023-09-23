به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین محمدعلی نکونام صبح شنبه در ویژه برنامه آغاز سال تحصیلی در دبیرستان شهید رحمن استکی در شهرکرد، اظهار کرد: این ایام هفته دفاع مقدس است، در دوران دفاع مقدس حوادثی رقم خورد و دشمنان با اهداف شوم به کشور حمله کردند.
وی افزود: دشمنان تنها به کشور نه، بلکه به آرمانهای مردم حمله کردند، ایرانیان مسلمان و موحد هستند و بر اساس همین اعتقادات انقلابی آغاز شد که دشمن به آنان حمله کرد.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری ادامه داد: مشکل جوانان امروز آن است که با دشمنانی مواجه هستید که حقایق را کاملاً وارونه جلوه میدهند.
نکونام عنوان کرد: از دشمن انتظار نیست که واقعیات امروز کشور را به خوبی ترسیم کند، کار دشمن تحریف است، درصدد آن است افکار نسل جوان را سمتی سوق دهد که خود میخواهد.
وی خاطرنشان کرد: دشمنان جز شر و پلیدی ایجاد نمیکند، زمانی همه منابع ایران را میبردند و ملت را تحقیر میکردند.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: از نظر انسانی تحقیر، از نظر اموال غارت و از نظر فرهنگ، تلاش کردند تا فرهنگ بیگانه را در کشور پیاده کنند.
نکونام بیان کرد: اگر خود به فکر خود نباشیم نه کتابها، نه مدارس و نه منابر و مساجد نمیتواند ما را نجات دهد، قبل از هر چیز باید خودمان به فکر خودمان باشیم.
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