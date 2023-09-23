فعالیت ۳ هزار گروه جهادی محرومیت زدا در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یدالله بوعلی در بازدید از پروژههای در حال اجرا، بهسازی و طرح هادی روستای «شیب جدول» از توابع بخش «سیاخ دارنگون» شهرستان شیراز با اشاره به اینکه فعالیتهای محرومیت زا باید با سرعت و دقیقه انجام شوند، اضافه کرد: امسال سه هزار گروه جهادی در راستای محرومیتزدایی در حال فعالیت هستند.
فرمانده سپاه فجر استان فارس ادامه داد: سپاه یک ظرفیت بزرگ است که همیشه در راه زدودن غبار محرومیت در کنار مردم فعالیت میکند.
سردار بوعلی افزود: مجموعه اقداماتی که در بسیج سازندگی آغاز شده اقدامات ملی در جهت رفع محرومیت از چهره روستاهای کشور است و نگاه ما این است که مسائل محرومیت در استان فارس را بررسی و با کمک مسئولان استان مشکلات برطرف شود.
وی یادآور شد: سپاه در بسیاری از زمینههای عمرانی ورود سازنده دارد و در طرحهای عمران روستایی شامل راه روستایی، مسکن، راه بین مزارع، آبخیزداری، افزایش امنیت حاشیه شهرها و محلات محرومی که در بطن شهرها هستند اقدامات شایسته ای انجام داده است.
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