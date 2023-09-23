آموزش و پرورش همدان در ارتقای منزلت و کرامت سالمندان وارد کار شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اخوان شنبه در دومین جلسه شورای ساماندهی سالمندان استان همدان که در سالن جلسات دفتر معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری همدان برگزار شد، اظهار کرد: باید اهداف برای ساماندهی امور سالمندان استان همدان به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مشخص و راهبردها تعیین شود.

وی با اشاره به ضرورت پیشبرد اهداف سند ملی سالمندان بر بومی شدن این سند تاکید کرد و افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی در مقوله‌های مربوط به حقوق سالمندان باید وارد کار شوند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان به وضعیت سالمندی و جمعیت استان همدان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه استان همدان جز چهار استان نخست در زمینه سالمندی است، باید تکریم بازنشستگان و توجه به حقوق سالمندان در استان همدان مورد توجه ویژه ای قرار گیرد.

اخوان با اشاره به اینکه هفته تکریم سالمندان از هشتم مهرماه آغاز می‌شود، خواستار استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش و انجمن اولیا و مربیان مدارس در بحث فرهنگسازی و منزلت سالمندان در استان همدان شد.

در ادامه جلسه محمدمهدی شاهقدمی گفت: هفته تکریم سالمندان از هشتم مهرماه آغاز می‌شود و عناوین روزشمار این هفته نیز مشخص شده است.

مدیرکل بهزیستی استان همدان، این روزها را به ترتیب شامل مردمی سازی و تقویت سمن‌های حوزه سالمندی، حمایت‌های اجتماعی، اقتصادی و تکریم سالمندان، آموزش و توانمندسازی سالمندان، سیاست گذاری، راهبری و همکاری بین بخشی در امور سالمندان، رسانه، آگاهی بخشی، مطالبه گری، فرهنگ و گفتمان سازی، دسترسی عادلانه به خدمات و مشارکت سالمندان در خانواده و جامعه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه شعار ملی روز جهانی سالمندان نیز در سال جاری، تحقق وعده‌های اعلان جهانی حقوق سالمندان است، افزود: در حال حاضر تمامی کمیته‌های ذیل شورای ساماندهی سالمندان استان همدان فعال شده و برنامه ریزی در راستای برگزاری هرچه مناسب‌تر هفته تکریم سالمندان در حال انجام است.