برگزاری محافل خاطره گویی با محوریت یادگاران دفاع مقدس

مصطفی آمون در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامهها و فعالیتهای کانونهای مساجد استان به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: برپایی غرفه کانونهای مساجد در محل باغ موزه دفاع مقدس با عنوان «سلیمانی های گام دوم انقلاب» با محوریت فعالیتهایی همچون نقاشی کودکان، توزیع تراکت و بروشور، رونمایی کتاب و پخش کلیپ فعالیتهای کانونهای مساجد از جمله خدمات این غرفه خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری محافل انس با قرآن کریم و محافل خاطره گویی با محوریت حضور یادگاران دفاع مقدس در مساجد و کانونهای مساجد از دیگر برنامههای معنوی به مناسبت هفته دفاع مقدس خواهد بود.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل گفت: برپایی نمایشگاه کتاب با محوریت کتب دفاع مقدس در مساجد و کانونها، حضور نوجوانان و جوانان عضو کانونهای مساجد در رزمایش فرهنگی – رزمی عملیات مسلم بن عقیل (ع) و غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا با حضور بچههای مسجد از دیگر برنامههای به همین مناسبت خواهد بود.
آمون افزود: در هفته دفاع مقدس همچنین تبیین نقش و جایگاه مسجد در دوران دفاع مقدس به همت امام جماعت و تکریم از خانواده معظم شهدا و جانبازان و ایثارگران انجام میشود.
وی بیان کرد: فضاسازی دوران دفاع مقدس در مساجد و برپایی ایستگاههای صلواتی به یاد دوران دفاع مقدس جزو برنامههای فرهنگی کانونهای فرهنگی مساجد در اردبیل است که برای این هفته در نظر گرفته شده است.
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