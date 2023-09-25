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۳ مهر ۱۴۰۲، ۹:۱۱

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

طوفان ۲۲۷۸ تن را در سیستان راهی مراکز بهداشتی و درمانی کرد

طوفان ۲۲۷۸ تن را در سیستان راهی مراکز بهداشتی و درمانی کرد

زاهدان- مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: در پی وقوع طوفان ریزگرد در منطقه سیستان دو هزار و ۲۲۸ تن به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها مراجعه کردند.

مجید محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در پی وقوع طوفان گردوخاک در منطقه سیستان واقع در شمال استان سیستان و بلوچستان از ۲۸ شهریورماه تا صبح امروز دوشنبه، تعداد دو هزار و ۲۷۸ نفر به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها مراجعه و سه نفر نیز تاکنون به دلیل کاهش میدان دید و تصادف فوت کرده‌اند.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۱۵۷ نفر بستری و تعداد دو هزار و ۱۲۱ نفر نیز پس از دریافت خدمات سرپایی مرخص شده‌اند.

وی افزود: مشکل تنفسی، قلبی و چشمی از عمده مشکلات مردم در این مدت بوده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: در پی تصادف رخ داده ناشی از کاهش میدان دید نیز سه نفر فوت شدند.

وی گفت: تمامی نیروهای ‏امدادی و خدمات‌رسان در مسیرهای ارتباطی منطقه سیستان در حالت آماده‌باش ‏هستند تا در صورت نیاز اقدام به کمک‌رسانی کنند.

کد مطلب 5894455

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