طوفان ۲۲۷۸ تن را در سیستان راهی مراکز بهداشتی و درمانی کرد

مجید محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در پی وقوع طوفان گردوخاک در منطقه سیستان واقع در شمال استان سیستان و بلوچستان از ۲۸ شهریورماه تا صبح امروز دوشنبه، تعداد دو هزار و ۲۷۸ نفر به مراکز درمانی و بیمارستانها مراجعه و سه نفر نیز تاکنون به دلیل کاهش میدان دید و تصادف فوت کردهاند.
وی ادامه داد: از این تعداد، ۱۵۷ نفر بستری و تعداد دو هزار و ۱۲۱ نفر نیز پس از دریافت خدمات سرپایی مرخص شدهاند.
وی افزود: مشکل تنفسی، قلبی و چشمی از عمده مشکلات مردم در این مدت بوده است.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: در پی تصادف رخ داده ناشی از کاهش میدان دید نیز سه نفر فوت شدند.
وی گفت: تمامی نیروهای امدادی و خدماترسان در مسیرهای ارتباطی منطقه سیستان در حالت آمادهباش هستند تا در صورت نیاز اقدام به کمکرسانی کنند.
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