به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نوری صبح امروز در آئین گرامیداشت هفته دفاع مقدس که در مسجد امام علی (ع) دانشکده پرستاری بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: باید بدانیم در جنگ ایران مقابل چه کسانی ایستاده بود؛ عده‌ای خیال می‌کنند که مقابله ما صرفاً با عراق بود در حالی که کل دنیا به مقابله ایران آمده بودند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در ادامه با اشاره به این شبهه که چرا در سال ۱۳۶۱ جنگ را به اتمام نرساندیم، گفت: پس از فتح خرمشهر اگر چه بخشی از کشور را پس می‌گرفتیم اما رژیم بعث همانند یک غده سرطانی باقی می‌ماند.

وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف صدام سرنگونی نظام مقدس جمهوری اسلامی بود، افزود: این هدف باعث شد مستکبران جهان نیز با صدام همراه شوند.

حجت الاسلام نوری با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی تئوری جدیدی در حکمرانی ارائه داد، گفت: دشمن با این فرض که این نظام در صورت موفقیت تبدیل به یک الگو برای سایر کشورها می‌شود لذا با تمام توان به مقابله ایران آمدند.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: اگر بنا بر صلح بود، یک نهاد باید مبنایی محکم برای صلح را صادر می‌کرد در حالی که علی رغم حملات صدام، تا سال ۱۳۶۱ هیچ قطعنامه‌ای صادر نشده بود.

وی با اشاره به صدور ۱۰ قطعنامه در دوران دفاع مقدس، افزود: در حالی که دشمن سلاح شیمیایی استفاده می‌کرد، دو قطعنامه خطاب به ایران و عراق تأیید کرده بود که این دو کشور از شیمیایی استفاده نکنند.

حجت الاسلام نوری بیان کرد: دو قطعنامه مربوط به ایران نبود و ۲ قطعنامه دیگر توصیه‌ای بود؛ هیچکدام از این موارد نیز نمی‌توانست امنیت کشور ما را تأمین کند زیرا الزام‌آور نبود.

وی در انتها گفت: برای اینکه مقابل کشورهای بیگانه و مستکبر بایستیم چاره‌ای جز قوی شدن در حوزه‌های مختلف نداریم.