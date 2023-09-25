روزهای خوش زرشک کاران/از اجرای طرح خرید مزرعه تا آبیاری زیرسطحی

خبرگزاری مهر، گروه استانها: خراسان جنوبی با داشتن ۱۹ هزار سطح زیر کشت زرشک، ۹۸ درصد این محصول در ایران را به خود اختصاص داده است. محصولی که ارتزاق ۵۰ هزار خانوار به آن وابسته بوده و آوازهاش به آن سوی مرزها رسیده است.
عدم برند سازی و بسته بندی، دست دراز دلالان و مشکلات بیمهای از جمله دغدغههایی بوده که در بین زرشک کاران نقل میشود و هر ساله با نزدیک شدن به فصل برداشت محصول، این گلایهها به اوج میرسد.
هر چند تاکنون دولت اقداماتی در راستای حمایت از زرشک کاران برداشته اما پاسخگوی مطالبههای این قشر نبوده و نیازمند اقدامات مؤثر تری است.
بنا به گفته مسئولان، در سال جاری هم طرح خرید مزرعه در استان برای محصول زرشک در حوزه شهرستانهای درمیان و زیرکوه اجرا میشود تا در گامی عملیاتی دست دلالان از بازار سودجویی ها کوتاه شود.
اقدامات جدید دولت برای حمایت از زرشک کاران
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در گفت و گو با مهر بیان کرد: سطح زیر کشت زرشک در خراسان جنوبی بیش از ۱۹ هزار هکتار بوده که سالانه ۸۵ هزار تن زرشک تَر و ۲۲ هزار تن زرشک خشک تولید میشود.
مهدی جعفری با بیان اینکه خراسان جنوبی ۹۸ درصد زرشک ایران را به خود اختصاص داده است، افزود: ۵۰ هزار خانوار بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از تولید زرشک امرار معاش میکنند و زندگی حدود ۲۵۰ هزار نفر از جمعیت استان وابسته به این محصول است.
وی با اشاره به مشکلات پیش روی زرشک کاران بیان کرد: امسال طرح خرید مزرعه در استان برای محصول زرشک در حوزه شهرستانهای درمیان و زیرکوه اجرا میشود.
جعفری با بیان اینکه برای اجرای این طرح در کشور ۱۶۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است، افزود: از این مبلغ ۴۴ میلیارد ریال یعنی ۲۵ درصد منابع به خراسان جنوبی اختصاص یافته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: این طرح در قالب اجرای چند کار جدید و نو از جمله در زمینه تولید، حمایت، بازارسازی و بازار رسانی در استان دنبال خواهد شد.
اجرای طرح آبیاری زیرسطحی زرشک
وی تاکید کرد: در زمینه اجرای طرح خرید مزرعه نیازمند ورود جدی کشاورزان توانمند هستیم و ما همراهی لازم را با کشاورزان خواهیم داشت.
جعفری با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در راستای معرفی زرشک و حمایت از کشاورزان بیان کرد: در حوزه بازارسازی و بازار رسانی از شرکتهای صادر کننده محصول حمایت خواهیم کرد و در سال جاری خرید توافقی زرشک را داریم.
جعفری از برگزاری جشنواره ملی زرشک امسال با همکاری اتاق تعاون خبرداد و گفت: تلاش ما این است که جشنواره ملی زرشک را در صورت امکان در تهران برگزار کنیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه توان خود را برای پایدارسازی تولید گذاشتهایم، افزود: در این زمینه طرحهای جدید را اجرا خواهیم کرد که یکی از این طرحها اجرای آبیاری زیرسطحی است.
افتتاح مرحله اول شهرک تخصصی زرشک سربیشه
جعفری با بیان اینکه ۱۰۰ هکتار آبیاری زیرسطحی در شهرستانهای درمیان و زیرکوه اجرا میشود، گفت: سایتهای الگویی در راستای کلکسیون ارقام زرشک در این دو شهرستان ایجاد میشود تا در آینده بتوانیم آموزشهای لازم را در قالب این سایتها ارائه دهیم.
وی ادامه داد: اگر شرکتهای دانش بنیان دستگاههایی را تولید کنند که بتواند در برداشت و فرآوری زرشک کمک کننده باشد هم حمایتهای لازم را خواهیم داشت.
جعفری بیان کرد: بازار رسانی محصول زرشک شبکهمند شده تا تشکلها و تعاون روستایی استان در سایر استانها بازار زرشک تازه را پیدا کنند و زرشک با برند خاص از خراسان جنوبی خارج خواهد شد.
وی با اشاره به طرح شهرک تخصصی زرشک در سربیشه بیان کرد: مرحله اول شهرک تخصصی زرشک همزمان با آغاز فصل برداشت این محصول در سربیشه به بهره برداری میرسد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: در مرحله اول بهره برداری از شهرک تخصصی زرشک میزان تقریبی ۵۰۰ تن زرشک از کشاورزان به طور توافقی خریداری میشود.
وی با بیان اینکه برای مرحله اول تاکنون ۲۵ میلیارد تومان از محل سرمایه گذاری شخصی هزینه شده است، گفت: در آینده نزدیک عملیات ساخت مرحلههای دیگر طرح از جمله احداث هفت سوله هر کدام با زیربنای دو هزار متر مربع آغاز میشود.
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