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۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۱۷

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛ 

بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران: شکست برابر کره را جبران می کنیم

بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران: شکست برابر کره را جبران می کنیم

ملی پوش بسکتبال سه نفره پس از شکست برابر کره جنوبی با ابراز امیدواری برای جبران این نتیجه نسبت به عدم تمرین در زمین اصلی انتقاد کرد. 

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، امیر حسین یازرلو، ملی پوش بسکتبال سه نفره کشورمان مقابل کره جنوبی پرامتیازاورترین بازیکن میدان شد ولی نتوانست مانع اولین شکست ایران در بازیهای آسیایی هانگژو شود.

او بعد از شکست گفت: بازی را خوب شروع کردیم اما در ادامه راه اشتباهاتی انجام دادیم که نتوانستیم امتیازهای از دست رفته را جبران کنیم و نتیجه را واگذار کردیم.

یازرلو تاکید می کند: باید بگویم ترکیب تیم کره تغییر پیدا کرده بود و با وجود ایتم هایی که مربی تیم به آن گوشزد کرده بود مسیر پیروزی برایمان هموار نشد و اولین باخت رقم خورد. اما مطمئن باشید در ادامه راه بر حریفان خود پیروز و برای سکو تمام تلاشمان را انجام می دهیم.

این بازیکن همچنین به عدم تمرین در زمین اصلی بازیها اشاره کرد و گفت: تمرینات ما در زمین دیگری انجام شد و متاسفانه در زدن پرتابهای دوامتیازی نتوانستیم تمرکز داشته باشیم. ولی منتطر بازیهای خوب ما باشید.

کد مطلب 5894762

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