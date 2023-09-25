حفر ۳ حلقه چاه آبرسانی در غرب مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر علیپور ظهر امروز دوشنبه در حاشیه آغاز عملیات اجرایی حفر چاه‌های آبرسانی در غرب استان مازندران ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اعتبار برآورد شده برای حفر چاه در شهر دالخانی رامسر را ۷۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: عملیات اجرایی این چاه به روش روتاری و پیش بینی ۱۵ لیتر در ثانیه آغاز شده که پس از بهره برداری ضمن رفع کمبود آب ۴۵۰۰ نفر از مردم این شهر، ظرفیت تأمین آب آنها افزایش خواهد یافت.

ابراهیم شیرود عشوریان فرماندار رامسر طی سخنان کوتاهی ضمن قدردانی از کارکنان شرکت آب و فاضلاب در اجرای پروژه‌های آبرسانی گفت: خداوند را شاکرم که به مناسبت هفته دفاع مقدس مردم بار دیگر از برکات نظام بهره مند می‌شوند و با اجرای این پروژه آب آشامیدنی مردم شهر دالخانی در آینده‌ای نزدیک تأمین می‌شود

در ادامه اجرای پروژه‌های هفته دفاع مقدس، عملیات حفر یک حلقه چاه در مجتمع دیو خانی و نیز تکمیل و محوطه سازی یک حلقه چاه دیگر در زنگشامحله تنکابن شروع شد.

حفر، تکمیل و محوطه سازی دو حلقه چاه در مجتمع دیوخانی و زنگشامحله تنکابن با پیش بینی ۸۰ لیتر در ثانیه و اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال به مناسبت هفته دفاع مقدس شروع شده که پس از اتمام و بهره برداری در آینده‌ای نزدیک بیش از ۶۵۰۰ نفر از مزایای آنها برخوردار خواهند شد.