به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی نوروزی عصر دوشنبه در مراسم آغاز فعالیت حوزههای علمیه در سال تحصیلی جدید در اردبیل اظهار کرد: امروز همزمان با شروع سال تحصیلی در دانشگاهها و مدارس، فعالیت تحصیلی حوزههای علمیه نیز آغاز شد تا در یک سال تحصیلی ارزشمند بتوانیم مبانی ارزشی، اعتقادی و علمی را به طلاب و روحانیون انتقال دهیم.
وی تصریح کرد: بیش از یکهزار نفر در حوزههای علمیه تحصیل میکنند که ما هم اکنون در هفت مدرسه پذیرای این طلاب و روحانیون هستیم که در سه سطح یک، ۲ و سه تحصیل خود را آغاز کردند.
رئیس حوزههای علمیه استان اردبیل گفت: هم اکنون در سه رشته شامل تبلیغ، تفسیر و کلام طلاب و روحانیون تحصیل خود را انجام میدهند و به زودی در رشته مشاوره نیز جذب طلبه انجام خواهد شد.
حجتالاسلام نوروزی افزود: ۵۰۰ طلبه در رشتههای جدید حوزههای علمیه تحصیل خود را آغاز میکنند که این اعم از حوزههای علمیه خواهران و برادران است که به صورت فعال در این عرصه کار خدماترسانی را انجام میدهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: جذب طلبه از مقطع هشتم و نهم دوره اول متوسطه و یا دیپلم و بالای دیپلم در حوزههای علمیه و مدارس دینی انجام میشود تا زمینه تحصیل شایستهای برای این علاقهمندان فراهم آید.
حجتالاسلام نوروزی اضافه کرد: ما در حوزه علمیه استان اردبیل تلاش میکنیم تا فضای مناسبی را همراه با اساتید برای طلاب و روحانیون مهیا کنیم تا تحصیلی شایسته انجام دهند.
وی بیان کرد: در سطح استان سعی شده تا رشتههای جدید به مجموع رشتههای قبلی افزوده شود تا امکان تحصیل طلبهها در این رشتهها متناسب با تحولات جامعه شکل بگیرد.
رئیس حوزههای علمیه استان اردبیل یادآور شد: در کنار تحصیل و یادگیری علوم دینی و ارزشی، سعی بر این است تا طلاب و روحانیون جوان با مبانی معرفتی تهذیب نفس و دیگر مؤلفههای ارزشمدار آشنایی پیدا کرده تا در این حوزه تحصیلی بتوانند شایستگیهای خود را نشان دهند.
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