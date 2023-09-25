گلستان نماد وحدت اقوام و مذاهب است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ملک شاهکویی فرمانده سپاه نینوای گلستان در مراسم معرفی فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج سپاه کلاله اظهار کرد: استان گلستان نماد وحدت همه اقوام و مذاهب در کشور و حتی در جهان اسلام است.

ملک شاهکویی ادامه داد: با برنامه ریزی، انسجام و وحدت تمام امور را پیش می‌بریم و نگاه ما در استمرار خدمت است.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس در روز یازدهم اسفند، افزود: باید با جهاد تبیین در مسیر برگزاری انتخاباتی پرشور و حداکثری گام بر داریم و باید بدانیم دشمن نقشه‌ها دارد و بیدار است.

فرمانده سپاه گلستان گفت: ایمان به خدا؛ عامل اصلی پیروزی رزمندگان ما در دفاع مقدس بود و جلوی شکست ما را گرفت.

در این مراسم از سرهنگ پاسدار احمد کوهستانی فرمانده سابق سپاه کلاله تقدیر و سرهنگ پاسدار رمضانعلی قاسم پور به عنوان فرمانده جدید سپاه کلاله معرفی شد.