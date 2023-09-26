به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، تحقیقات جدید نشان میدهد که مکملهای زنجبیل ممکن است یک رویکرد امیدوارکننده برای مدیریت التهاب در افراد مبتلا به بیماریهای خودایمنی ارائه دهند.
این مطالعه بر توانایی زنجبیل برای تأثیرگذاری بر نوتروفیل ها تأکید میکند و آنها را کمتر مستعد ابتلاء به NETosis میداند؛ فرآیندی که با التهاب و بیماریهای خودایمنی مختلف مرتبط است.
از آنجایی که بیماران بیشتر به داروهای طبیعی مانند زنجبیل برای کاهش علائم روی میآورند، محققان مشتاق هستند تا پتانسیل درمانی آن را بیشتر بررسی کنند، به ویژه برای بیماریهایی مانند لوپوس، آرتریت روماتوئید و حتی کووید ۱۹.
در این مطالعه جدید، محققان چگونگی تأثیر زنجبیل بر نوتروفیل ها، نوعی گلبول سفید را شرح میدهند.
تمرکز اولیه روی فرآیند NETosis یا تشکیل ساختارهایی به نام تلههای خارج سلولی نوتروفیل (NETs) بود.
NETosis فرآیندی است که در آن سلولهای ایمنی خاص (نوتروفیل ها) NET ها را تولید میکنند. این NET ها از مواد DNA ترکیب شده با پروتئینهایی تشکیل شده اند که میتوانند باکتریها را از بین ببرند.
محرکهای مختلف، مانند عفونتها، پاسخهای ایمنی و سیگنالهای سلولی خاص، میتوانند این فرآیند تشکیل NET را فعال کنند.
یافتههای این تحقیق نشان میدهد که وقتی افراد سالم زنجبیل مصرف میکنند، نوتروفیلهای آنها را کمتر مستعد ابتلاء به NETosis میکند.
این کشف بسیار مهم است زیرا NET ها، شبیه تارهای میکروسکوپی، میتوانند التهاب و لخته شدن را تقویت کنند، عواملی که با شرایط خودایمنی مختلف مانند لوپوس، سندرم آنتی فسفولیپید و آرتریت روماتوئید مرتبط هستند.
به گفته محققان، این تحقیق افشاگریهای هیجان انگیزی در مورد پتانسیل عصاره زنجبیل به عنوان یک درمان طبیعی و مکمل برای بیماریهای خودایمنی ارائه میدهد. اگر تحقیقات بیشتر اثربخشی آن را تأیید کند، میتواند انقلابی در نحوه مدیریت و درمان این شرایط ایجاد کند.
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