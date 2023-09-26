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۴ مهر ۱۴۰۲، ۷:۵۴

با حضور آیت الله نوری همدانی؛

مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب در مسجد مقدس جمکران برگزار شد

مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب در مسجد مقدس جمکران برگزار شد

قم- در شام سالروز امامت و زعامت حضرت صاحب الزمان (عج) مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب توسط آیت الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید در مسجد مقدس جمکران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه در شام سالروز امامت و زعامت حضرت صاحب الزمان (عج) آئین عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه قم در مسجد مقدس جمکران برگزار شد.

در این مراسم که بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در صحن مهدوی مسجد مقدس جمکران برگزار شد؛ شماری از طلاب جوان حوزه علمیه قم به دست آیت‌الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید ملبس به لباس روحانیت شدند.

این مرجع تقلید در این مراسم با دعای توفیق خدمت برای این طلاب در راستای تبلیغ دین و گسترش معارف اسلامی از آنان خواستند در عرصه‌های علمی و اخلاقی کوشا باشند.

در ابتدای این مراسم نیز مداحان اهل بیت عصمت و طهارت در وصف امام زمان (عج) مداحی کردند.

آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه و حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن رحیمیان تولید مسجد مقدس جمکران نیز در این مراسم حضور داشتند که دقایقی به ایراد سخن پرداختند.

تجلیل از خانواده شهید طلبه مهدی زاهدلویی از شهدای مدافع امنیت استان قم که در اغتشاشات سال گذشته به شهادت رسیده بود نیز بخش دیگری از این برنامه بود.

کد مطلب 5895303

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