به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا دشتی صبح سه‌شنبه در همایش روز سرباز وطن در حسینیه عاشقان ثارالله سپاه استان بوشهر اظهار داشت: سربازان نقش و رسالت بسیار مهمی در جامعه بر عهده دارند.

جانشین فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: ۵۰ درصد از نقش آفرینان دفاع مقدس سرباز بودند که ۶۰ هزار نفر از آنان شهید شده و ۱۶۰ هزار نفر از آنها نیز جانباز شدند.

دشتی ادامه داد: دشمنان برای مقابله با ما همیشه در حال فتنه گری هستند تا بتوانند دین ما را از ما بگیرند.

در پایان این مراسم از خانواده شهدای سرباز و سربازان نمونه مستقر در سپاه‌های استان بوشهر تقدیر شد.