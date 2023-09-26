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۴ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۲۳

جانشین فرمانده سپاه استان بوشهر:

دشمنان برای مقابله با ما همیشه در حال فتنه‌گری هستند

دشمنان برای مقابله با ما همیشه در حال فتنه‌گری هستند

بوشهر- جانشین فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر گفت: دشمنان برای مقابله با ما همیشه در حال فتنه‌گری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا دشتی صبح سه‌شنبه در همایش روز سرباز وطن در حسینیه عاشقان ثارالله سپاه استان بوشهر اظهار داشت: سربازان نقش و رسالت بسیار مهمی در جامعه بر عهده دارند.

جانشین فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: ۵۰ درصد از نقش آفرینان دفاع مقدس سرباز بودند که ۶۰ هزار نفر از آنان شهید شده و ۱۶۰ هزار نفر از آنها نیز جانباز شدند.

دشتی ادامه داد: دشمنان برای مقابله با ما همیشه در حال فتنه گری هستند تا بتوانند دین ما را از ما بگیرند.

در پایان این مراسم از خانواده شهدای سرباز و سربازان نمونه مستقر در سپاه‌های استان بوشهر تقدیر شد.

کد مطلب 5895533

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