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۴ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۶

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی مطرح کرد؛

لزوم مهیا شدن زیرساخت‌های رای‌گیری یک ماه پیش از انتخابات

لزوم مهیا شدن زیرساخت‌های رای‌گیری یک ماه پیش از انتخابات

بجنورد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: یک ماه قبل از انتخابات باید تمام بسترهای انتخاباتی فراهم شود تا شاهد مشارکت حداکثری مردم باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ناهیدی صبح سه شنبه در ستاد انتخابات خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تأمین زیر ساخت‌های حوزه انتخابات حائز اهمیت است زیرا انتخابات برای نظام یک فرصت بوده که منجر به تولید قدرت استیفای حقوق ملت و منافع عمومی می‌شود.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی همچنین تأمین زیر ساخت‌های اینترنتی را موجب سهولت کار برای رأی دهندگان دانست و افزود: یک ماه قبل از انتخابات باید تمام بسترهای انتخاباتی فراهم شود تا شاهد مشارکت حداکثری مردم باشیم.

وی اصحاب رسانه را حلقه وصل مردم با ستاد انتخابات دانست و افزود: باید رسانه‌ها پررنگ‌تر حضور یابند تا ما در جریان مطالبات مردم قرار گیریم.

ناهیدی خاطرنشان کرد: در خراسان شمالی ۴۴۵ نفر پیش ثبت نام انجام داده اند که این داوطلبان از ۲۷ شهریور می‌توانستند اسناد خود را در سایت مشاهده کنند.

وی در ادامه گفت: داوطلبان تا سوم مهر فرصت دسترسی به سامانه ثبت نام و اعتراض داشتند که این فرصت تا ۲۶ مهر ماه تمدید شده است.

ناهیدی در انتها گفت: انتخابات تحقق اراده مردم است که ستاد انتخابات هم باید زمینه سازی خوبی برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان فراهم کند.

کد مطلب 5895583

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