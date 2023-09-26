به گزارش خبرنگار مهر، حسن ناهیدی صبح سه شنبه در ستاد انتخابات خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تأمین زیر ساخت‌های حوزه انتخابات حائز اهمیت است زیرا انتخابات برای نظام یک فرصت بوده که منجر به تولید قدرت استیفای حقوق ملت و منافع عمومی می‌شود.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی همچنین تأمین زیر ساخت‌های اینترنتی را موجب سهولت کار برای رأی دهندگان دانست و افزود: یک ماه قبل از انتخابات باید تمام بسترهای انتخاباتی فراهم شود تا شاهد مشارکت حداکثری مردم باشیم.

وی اصحاب رسانه را حلقه وصل مردم با ستاد انتخابات دانست و افزود: باید رسانه‌ها پررنگ‌تر حضور یابند تا ما در جریان مطالبات مردم قرار گیریم.

ناهیدی خاطرنشان کرد: در خراسان شمالی ۴۴۵ نفر پیش ثبت نام انجام داده اند که این داوطلبان از ۲۷ شهریور می‌توانستند اسناد خود را در سایت مشاهده کنند.

وی در ادامه گفت: داوطلبان تا سوم مهر فرصت دسترسی به سامانه ثبت نام و اعتراض داشتند که این فرصت تا ۲۶ مهر ماه تمدید شده است.

ناهیدی در انتها گفت: انتخابات تحقق اراده مردم است که ستاد انتخابات هم باید زمینه سازی خوبی برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان فراهم کند.