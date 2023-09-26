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۴ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۲

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان:

۸ گروه شکارچی غیرمجاز در خوزستان بازداشت شدند

۸ گروه شکارچی غیرمجاز در خوزستان بازداشت شدند

اهواز- فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: در گشت مشترک یگان‌های اداره کل و شهرستان کارون هشت گروه شکارچی غیر مجاز و یک صیاد برقی شناسایی و بازداشت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی استاد چینی‌گر صبح امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با توجه به گشت‌های مستمر یگان حفاظت محیط زیست استان خوزستان در روزهای تعطیل و غیر تعطیل در هفته قبل، در گشت و کنترل مشترک یگان‌های اداره کل و شهرستان کارون که در مناطق تحت مدیریت ۲ شهرستان اهواز و کارون انجام شد، هشت گروه شکارچی غیر مجاز و یک گروه صیاد برقی شناسایی و بازداشت شدند.

وی با بیان اینکه از این تعداد گروه شکارچی نیز سه گروه قبل از انجام هر گونه شکار شناسایی و بازداشت شدند، افزود: از این متخلفان لاشه تعداد سه قطعه پرنده حمایت شده دراج و چنگر نوک سرخ، ۶۰ قطعه کبوتر جنگلی، قمری خانگی و یا کریم و همچنین هفت قبضه اسلحه شکاری مجاز، یک قبضه اسلحه شکاری غیر مجاز و ۲ قبضه اسلحه بادی کشف و ضبط شد.

استاد چینی‌گر با بیان اینکه پرونده این متخلفان پس از تنظیم صورتجلسه تخلف به مراجع قضائی ارجاع شد، گفت: هم استانی‌ها می‌توانند از طریق اداره محیط زیست در شهرستان‌های مختلف و سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ پیگیر حوادث زیست محیطی، شکایت‌ها و گزارش‌ها باشند.

کد مطلب 5895598

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    نظرات

    • چنگیز اهوازی IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
      4 4
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      اخه تا کی میخایید شکار رو ممنوع کنید ..پس چرا به شکارچیان عزیز و محترم ..اسحله و فشنگ میفروشید و بازار اسلحه و لوازم شکار را کساد کردید و نمیگذارید چرخه اقتصاد بچرخد..شما اگر واقعا دلسوز پرندگان و محیط زیستید به فکر تکثیر پرندگان باشید مثل کشورهایه خارجی
      • حامد US ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
        2 1
        شما خیلی مردی می‌رفتی چهارتاداعشی شکارمیکردی حیوون زبون بسته چه گناهی کرده که توبکشی بخوریش برو سر کوچه یه مرغ بخرکباب کن بخورفکرچرخه اقتصادروهم نکن.الان اگرمجوزشکاربه شمابدن اقتصادمملکت درست میشه؟
    • علی RO ۱۸:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
      4 0
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      سلام 200هزار طاعون در طالقان شناسایی شدن مقصر محیط زیست هست باید خسارت بده 10هزارتا تلفات جاده ای کشته شده محیط باید جوابگو باشه معدن تخریب زیستگاه محیط باید جوابگو باشه
    • محمد برموده IR ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
      3 0
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      دمشان گرم مدتی از فعالیت ودستگیری متخلفین در خبرگزاری وسایت ها رویت نمی‌شد خدا قوت وپاینده باشید.محیط بانی ‌شغل پر مشغله بی است راههای صعب العبور ‌دره حمله حیوانات ‌سرما وگرما چه هزاران دردسر دیگر واین خبرهای را رویت می نمایم
    • IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
      3 0
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      چرا عده ای مجاز به شکار و کشتن یک موجود زنده هست و یکی مجاز نیست ؟
    • IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
      1 1
      پاسخ
      تا زمانی که در خوزستان وهم شهرهای ایران تفنگ شکاری ومجوز شکار علنا به خاطر دو ریال میدهند این مسائل ادامه داره
    • کعبی از خوزستان IR ۰۱:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      2 1
      پاسخ
      گرسنه شاید باشن
    • امید جلالی IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      3 1
      پاسخ
      من دولول دارم یه گنجشک تا بحال تو عمرم نزدم وضعم اینه تو لواسان دزد مالمو میبره رشوه میده کارچاق کن تبرئه میشه کارچاق کن تو خود دادگستری میزنه دو تا دستامو میشکونه معلولم میکنه تبریه میشه منه مالباخته مضروب ومعلول شده محکوم حالا اگه آه یه حیوان زبون بسته پشت سرم بود چی میشد.یه شکارچی سالم دیدید؟
      • IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۶
        0 0
        خدایا به تو پنا میبریم ازاین همه حق خوری وبی بند وباری مگه ت جمهوری اسلامی هم چنین چیزی داریم

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