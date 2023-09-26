۸ گروه شکارچی غیرمجاز در خوزستان بازداشت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی استاد چینیگر صبح امروز سهشنبه در گفتوگویی رسانهای اظهار کرد: با توجه به گشتهای مستمر یگان حفاظت محیط زیست استان خوزستان در روزهای تعطیل و غیر تعطیل در هفته قبل، در گشت و کنترل مشترک یگانهای اداره کل و شهرستان کارون که در مناطق تحت مدیریت ۲ شهرستان اهواز و کارون انجام شد، هشت گروه شکارچی غیر مجاز و یک گروه صیاد برقی شناسایی و بازداشت شدند.
وی با بیان اینکه از این تعداد گروه شکارچی نیز سه گروه قبل از انجام هر گونه شکار شناسایی و بازداشت شدند، افزود: از این متخلفان لاشه تعداد سه قطعه پرنده حمایت شده دراج و چنگر نوک سرخ، ۶۰ قطعه کبوتر جنگلی، قمری خانگی و یا کریم و همچنین هفت قبضه اسلحه شکاری مجاز، یک قبضه اسلحه شکاری غیر مجاز و ۲ قبضه اسلحه بادی کشف و ضبط شد.
استاد چینیگر با بیان اینکه پرونده این متخلفان پس از تنظیم صورتجلسه تخلف به مراجع قضائی ارجاع شد، گفت: هم استانیها میتوانند از طریق اداره محیط زیست در شهرستانهای مختلف و سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ پیگیر حوادث زیست محیطی، شکایتها و گزارشها باشند.
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