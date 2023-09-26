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۴ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۱۰

منابع ارزی آزاد شده در جهت تقویت ریال استفاده خواهد شد

منابع ارزی آزاد شده در جهت تقویت ریال استفاده خواهد شد

منابع ارزی آزاد شده از کره جنوبی در حساب شش بانک ایرانی در قطر فعال است و طبق تاکید رئیس‌کل بانک مرکزی، کلیه منابع مربوطه جزو ذخایر ارزی بانک مرکزی و پشتوانه ریال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نوشت: منابع ارزی آزاد شده از کره جنوبی در حساب شش بانک ایرانی در قطر فعال است و طبق تاکید رئیس‌کل بانک مرکزی، کلیه منابع مربوطه جزو ذخایر ارزی بانک مرکزی و پشتوانه ریال هستند.

مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی تأکید کرد: منابع ارزی آزاد شده از کره جنوبی که معادل ۵.۵۷۳.۴۹۲.۰۰۰ یورو بوده در حساب شش بانک ایرانی در قطر فعال است و طبق تاکید رئیس‌کل بانک مرکزی، کلیه منابع مربوطه جزو ذخایر ارزی بانک مرکزی و پشتوانه ریال هستند و بنا به مصالح ملی و در جهت تقویت ریال استفاده می‌شود.

کد مطلب 5895691

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    نظرات

    • رهگذر CA ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
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      خودمونیم ها! یک میلیارد دلار ضرر، به خاطر تغییر ناسنجیدۀ واحد پول از دلار به واحد پول کرۀ جنوبی... بعد... بانگ مرغی برنخاست!

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