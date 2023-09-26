منابع ارزی آزاد شده در جهت تقویت ریال استفاده خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نوشت: منابع ارزی آزاد شده از کره جنوبی در حساب شش بانک ایرانی در قطر فعال است و طبق تاکید رئیس‌کل بانک مرکزی، کلیه منابع مربوطه جزو ذخایر ارزی بانک مرکزی و پشتوانه ریال هستند.

مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی تأکید کرد: منابع ارزی آزاد شده از کره جنوبی که معادل ۵.۵۷۳.۴۹۲.۰۰۰ یورو بوده در حساب شش بانک ایرانی در قطر فعال است و طبق تاکید رئیس‌کل بانک مرکزی، کلیه منابع مربوطه جزو ذخایر ارزی بانک مرکزی و پشتوانه ریال هستند و بنا به مصالح ملی و در جهت تقویت ریال استفاده می‌شود.