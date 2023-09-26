غرفه کانون مساجد اردبیل با عنوان «نسل نور و غرور» دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آمون ظهر سهشنبه در بازدید از نمایشگاه دائمی اردبیل اظهار کرد: غرفه کانون مساجد اردبیل همزمان با نمایشگاه «مهر و ماه» با عنوان «نسل نور و غرور» در رابطه با حجاب و عفاف در محل نمایشگاه بین المللی اردبیل دایر شد.
وی با بیان اینکه نسل امروز نیازمند آگاهی بخشی در حوزه حجاب و عفاف است، گفت: این نمایشگاه از ۴ تا ۷ مهرماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ و ۱۶ الی ۲۲ در نمایشگاه بین المللی دایر است و از همه علاقمندان دعوت میشود تا از این نمایشگاه بازدید کنند.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد اردبیل بیان کرد: نماد استفاده از چادر، پوسترهای تبلیغی فرهنگ حجاب و عفاف از گذشته تا حال، نقاشی کودکان، دل نوشته «حس خوب»، توزیع کتابچههای تبلیغی حجاب و عفاف و سایر برنامههای فرهنگی و هنری از جمله فعالیتهای است که در این غرفه به بازدیدکنندگان ارائه خواهد شد.
آمون با اشاره به ارائه خدمات کانونهای فرهنگی و هنری مساجد به خصوص واحد خواهران در رابطه با عفاف و حجاب گفت: بیشترین برنامههای فرهنگی کانونهای مساجد به حوزه فرهنگ حجاب و عفاف ویژه نوجوانان و جوانان اختصاص یافته است.
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