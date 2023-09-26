امسال هیچ کلاس درسی در لرستان بدون معلم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عزتی امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به رشد هفتبرابری قبولیهای کنکور سراسری نسبت به پارسال در لرستان، اظهار داشت: امسال برای اولینبار بهمنظور توانمندسازی نیروی انسانی و با همکاری دانشگاه فرهنگیان، برای سه هزار معلم مدارس دولتی و سه هزار و ۵۰۰ معلم مدارس غیردولتی دوره توانمندسازی برگزار شده است و همچنین برای اولینبار برای ۵۵۰ نفر از معاونین پرورشی زیر ۲۰ سال خدمت در استان نیز دوره توانمندسازی تحت عنوان «سپهر دانش» برگزار شد.
وی دررابطهبا توازن نیروی انسانی در استان، گفت: باتوجهبه عدم توازن نیروی انسانی در شرق و غرب استان که طی سالهای گذشته در اثر ساماندهی غیردقیق ایجاد شده است، در سال گذشته و با محوریت ایجاد عدالت در توزیع نیروی انسانی، نهایت تلاش بهمنظور کاهش ساعات غیرموظف و همچنین کسر ساعت موظف در مناطق آموزشی انجام شده است.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، تأکید کرد: امیدواریم در آینده نزدیک با ادامه این روند شاهد توازن نیروی انسانی در سطح استان باشیم.
عزتی در ادامه با بیان اینکه خوشبختانه اکنون میتوانیم اعلام کنیم که امسال ساماندهی نیروی انسانی در استان بهگونهای انجام شده که در شروع سال تحصیلی جدید هیچ کلاس درسی بدون معلم نباشد، افزود: همچنین با برگزاری دو آزمون استخدامی ماده ۲۸ ویژه آموزگاران ابتدایی و دبیران و هنرآموزان به تعداد دو هزار نفر با رویکرد جدید ارزیابی و با ساماندهی بر اساس مناطق نیازمند نیرو، تلاش شده است که سهم زیادی از کمبود نیروی انسانی در آموزشوپرورش استان جبران شود.
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