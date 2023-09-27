اتمام طرح آبرسانی به ارومیه ۹۸۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

مصطفی دیبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه آبرسانی به شهر ارومیه در جهت تأمین آب پایدار و بهداشتی، گفت: این پروژه با وجود تخصیص پایین اعتبار، با ۵۸ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اقدام است.

وی از ساخت مدول دوم تصفیه‌خانه شماره ۲ ارومیه خبر داد و اظهار کرد: این تصفیه خانه به روش bot و با ظرفیت اسمی ۲.۱ مترمکعب در ثانیه در دست ساخت است و تا سال ۱۴۰۳ آماده بهره برداری می‌شود.

دیبایی احداث مخازن آب شرب برای زمان‌های اضطرار را از دیگر طرح‌های در دست اجرا در راستای تأمین آب شرب پایدار شهر ارومیه خواند.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی ارزش ریالی پروژه آبرسانی به شهر ارومیه را دو هزار میلیارد تومان اعلام و خاطرنشان کرد: برای اجرای ۴۲ درصد باقی‌مانده پروژه ۹۸۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.